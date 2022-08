Julio César Chávez celebra su mayor título: 13 años sin consumir alcohol y drogas

La leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez celebró este miércoles lo que quizás es el logró más importante de toda su vida.

El tapatío ha logrado cumplir un año más alejado de las drogas y el alcohol, y lo festejó junto a sus seguidores y fanáticos.

En sus redes sociales el “Gran Campeón Mexicano” mandó un emotivo mensaje para recordar como ya van 13 años desde que un 10 de agosto decidió alejarse del consumo de sustancias.

Para todos los que me an acompañado en esta lucha pic.twitter.com/ykKJU742Gw — Julio César Chávez (@Jcchavez115) August 10, 2022

“Hola amigos, como ven, a través de mi carrera gané muchos campeonatos mundiales, pero hoy es un día muy especial porque cumplo 13 años limpio sin alcohol y sin drogas“, afirmó Chávez en un video.

“Creo que ese es el título más grande que tengo. Bendiciones para todos”, dijo el mexicano desde su casa, acompañado de los trofeos y cinturones que ganó durante su carrera profesional.

Pero no todo ha acabado en su lucha con las adicciones, por Chávez también aseguró que todavía le queda una por acabar, el cigarrillo.

“Aparte, quiero comprometerme conmigo mismo y con mi familia. Ya saben que cuando uno deja una adicción, se refugia en el cigarrillo. Hoy he hecho una promesa de que ya no voy a fumar“, manifestó.

“Primeramente Dios. Vivir el solo por hoy, como he dicho a través de mi carrera y a través de los años, de vivir el solo por hoy. Solo por hoy no voy a drogarme, solo por hoy no voy a consumir drogas ni alcohol. Solo por hoy no voy a fumar. Me siento muy contento de cumplir hoy 13 años limpio. A través de un programa de recuperación, gracias a Dios mi vida cambió”, sentenció Chávez.

