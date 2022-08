Jugador de lotería gana $20 millones después de escoger los mismos números durante 36 años

Después de jugar los mismos números durante 36 años, Stephen Dixon, de Toronto, finalmente le pegó al premio gordo. El afortunado ganador, que vive en la ciudad de Scarborough, en Canadá, se llevó a casa $20 millones de dólares en el sorteo Lotto 6/49.

Dixon siempre escogió una serie de números que son fechas familiares importantes.

El jubilado de 70 años dijo que su hijo le dijo que revisara su boleto después de ver que su padre había ganado el premio mayor en Scarborough.

Dixon dijo que estaba en una tienda haciendo mandados cuando decidió verificar su boleto. “Cuando vi la pantalla de ‘gran ganador’, asumí que los $20 millones que aparecían eran un anuncio del próximo sorteo”, dijo.

“El empleado de la tienda revisó el boleto por mí y dijo: ‘¡Dios mío, has ganado el premio grande!’ y comenzó a bailar y a celebrar. Todos en la tienda vinieron a felicitarme. Fue estresante, estaba aturdido. Me metí en mi coche y me di cuenta de lo sorprendido que estaba. Demasiado sorprendido como para celebrar como lo hacen en los comerciales”, añadió Dixon.

Dixon dijo que cuando le mostró el boleto a su esposa, ella inicialmente vio $20 mil dólares. Pero cuando él le dijo que eran $20 millones, la mujer pensó que le estaba jugando una broma.

Dixon dijo que no es una persona materialista y que la victoria no se trata de comprar cosas, sino de ayudar a la familia.

“Tengo algunas personas maravillosas en mi vida con las que quiero compartir esto. Esta victoria nos llevará por todo el mundo creando historias que durarán algunas vidas. Estoy muy emocionado de crear recuerdos con mi familia”, dijo.

También te puede interesar:

– Turista gana $1 millón de dólares jugando un raspadito de la lotería mientras visitaba Florida con su familia

– Trabajadora de McDonald’s creyó que había ganado $20 dólares en raspadito de lotería, pero en realidad se había sacado $1 millón

– Jugador de lotería de Maryland ha ganado el premio mayor de un juego 79 veces en tan solo un año, y ahora investigan si hizo trampa

– Persona ganadora de los $1,337 millones de Mega Millions tendrá un problema si no reclama el premio en 60 días

– Hombre de Maryland gana la lotería dos veces en tan solo dos meses