Francisca Lachapel causa gran impresión al presentar a su peluca “Roberta” tras cambio de look

La presentadora Francisca Lachapel siempre ha sido bastante abierta con sus seguidores de la red social Instagram, y es que cuenta con más de 3.9 millones de seguidores. La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 recientemente realizó una transmisión en vivo donde más de uno quedó perplejo con la confesión que hizo, y es que se trata de su cabello.

La dominicana durante el recorrido que realizó en un live mostró diversos lugares del estudio de ‘Despierta América‘ al tiempo que hacía referencia de ella misma de lo complejo que a veces suele ser pronunciar la letra “s” cuando está en vio. Luego siguió enseñando cada rincón del lugar hasta que manifestó que debía presentarles a “Roberta”.

Raúl González en el video comenzó a corearle a la dominicana: “Que la presente, que la presente”, momento que aprovechó para indicar que ese es el nombre que lleva su peluca con la cual siente que es una persona completamente “empoderada”.

A través de su cuenta personal explicó que bajo ninguna circunstancia se siente avergonzada por hacer uso de este tipo de implementos para que formen parte de su día a día: “Es que no me da pena, las pelucas están muy de moda”.

La madre de Gennaro añadió que la peluca ya forma de ella y que el uso que le está dando es por algo muy positivo, pues hace tan solo una semana se le veía muy poco cabello y de manera repentina todo cambió por el secreto que acaba de revelar.

“Yo la estoy usando porque quiero recuperar mi cabello, le quiero dar un break”, dijo.

La esposa de Francesco Zampogna resaltó que es más que evidente que todos los que la siguen día tras día se dieron cuenta de ese look repentino con el que ella apareció, al tiempo que dijo que tampoco sentía la necesidad de ocultar que hace uso de eso, debido a que procura evitar esconder detalles de su vida personal a los seguidores.

“Obviamente todo el mundo sabe que este pelo no es mío, por eso yo lo digo, no me importa. Ustedes saben que soy muy sincera y muy abierta con ustedes”, añadió antes de despedirse.

