Francisca Lachapel revela el motivo por el que no usa bikini desde que nació su hijo

La conductora de televisión Francisca Lachapel desde hace varios meses ha demostrado un gran cambio físico, mucho de este aspecto positivo en su vida se debe a la ceremonia de su boda eclesiástica realizada el pasado mes de mayo, hecho que como cualquier otra mujer hubiese querido lucir esplendida en el vestido que llevaría puesto.

Sin embargo, también se trata de querer llevar un mejor estilo de vida donde no solo consiste en verse delgada, es comer de una manera saludable para evitar problemas de salud más adelante, proceso que además debe asumir con mucho compromiso.

La ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ (NBL) 2015 a través de las redes sociales ha manifestado que su cambio se debe a una rutina de ejercicios que desarrolla día a día, así como también está acompañada de vitaminas y nutrientes.

La dominicana reveló el motivo por el que ella no se ha vuelto a colocar un traje de baño después del nacimiento de su pequeño, hecho que quiso dejar claro en el programa ‘Despierta América’, pues fue a Carlitos Calderón y a Karla Martínez con quienes se abrió.

“Yo lo que estoy es feliz porque ya dentro de poco voy a tirar ese bikinazo por ahí, estoy a nada de ponerme un bikini”, expresó alegre Lachapel.

A su vez, explicó que hace algún tiempo ella no sabía lo que era el valor que debía tenerse por su cuerpo. Sin embargo, ya llegó esa etapa en su vida donde se quiere y también lo acepta, considerando que intenta llevar el mejor ritmo de vida saludable que esté a su alcance.

“Ahora tengo la autoestima más alta que cuando antes tenía cuadritos y cuando tenía cuadritos estaba tan loca con esas cosas que tenemos las mujeres que no apreciaba mi cuerpo, ahora lo disfruto más, tal cual está. Cuando estaba más flaquita no me atrevía a enseñar el abdomen porque pensaba que estaba gorda, siempre me encontraba un defecto”, añadió.

La madre del pequeño Gennaro detalló que ya se siente muchísimo más tranquila, al tiempo que envió un mensaje para que tomen conciencia sobre la importancia de comer saludable.

“Ya no tengo tanto la presión, estoy más relajada… Cada etapa en la vida de una mujer debe ser maravillosa y disfrutarla, ahora, sí es muy bueno que nos cuidemos por salud para poder durar más tiempo con los que queremos, pero no caer en ese exceso de torturarnos”, agregó.

Te puede interesar:

· Francisca Lachapel ofreció detalles de lo que podría ser su luna de miel y en qué mes será

· Francisca Lachapel tomó sus maletas y se fue sola a su país natal para cumplir un sueño

· Francisca Lachapel: Conoce el precio estimado de los tres vestidos que llevó en su boda eclesiástica