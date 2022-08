El Servicio de Aborto Todavía  es Legal en Nueva York. El Aborto es tu Derecho

Creemos que todas las personas, sin importar dónde vivan, deben tener derecho a controlar sus propios cuerpos, vidas y futuros. Cuando la Corte Suprema de EE. UU. anuló Roe v. Wade el mes pasado, le robaron ese derecho a millones de personas y le entregaron el poder a los políticos.

Está claro que esto es una crisis de salud pública. Más de 12 estados ahora tienen vigente una prohibición al aborto, y habrán más prohibiciones en los próximos días y semanas. Al menos 26 estados probablemente prohibirán el aborto.

Las consecuencias de las prohibiciones del aborto recaen en gran medida en las personas que ya enfrentan las mayores barreras a la atención médica debido al legado de racismo y discriminación de este país, incluyendo las personas Negras, Latines e Indígenas, las personas con bajos ingresos, las personas LGBTQ+, los inmigrantes y las personas que viven en áreas rurales.

Es fundamental saber que el aborto sigue siendo legal en Nueva York. Gracias a los defensores de los derechos reproductivos de Nueva York, el aborto sigue siendo legal y accesible en los centros de salud de Planned Parenthood y otros proveedores de servicios de aborto en todo el estado.

Nuestras puertas aún están abiertas y estamos aquí para todos, sin importar en qué estado vivas y sin importar tu capacidad para pagar.

En los estados de todo el país donde el aborto está prohibido o es inaccesible, las personas se ven obligadas a viajar cientos y a veces miles de millas fuera del estado para acceder a servicios de aborto, sorteando obstáculos logísticos que empujan innecesariamente que el embarazo avance más. Estos horrores solo continuarán multiplicándose.

Nadie debe verse obligado a viajar desde su comunidad a otro estado para acceder a la atención médica. Y muchas personas no tienen los recursos para viajar y se ven obligadas a seguir embarazos en contra de su voluntad.

Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a las personas a acceder al aborto en nuestros centros de salud. Nos estamos asociando con fondos de aborto para apoyar viajes, alojamiento y otros recursos necesarios. Estamos contratando a un navegador de pacientes para ayudar a los pacientes a navegar los fondos de aborto, programar citas y determinar cómo pagar por su atención médica. Y también estamos aumentando la cantidad de citas que tenemos disponibles para la atención del aborto.

Seguiremos luchando con todo lo que tenemos para asegurarnos de que todas las personas puedan determinar el curso de su propia vida, brindando a los pacientes una gama completa de educación y servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad y haciendo que nuestras voces se escuchen. Porque cuando se trata de tu cuerpo, tu vida y tu futuro, tus decisiones personales son las únicas que importan.

El aborto es cuidado para la salud. El aborto es tu derecho. Los centros de salud de Planned Parenthood of Greater New York con médicos, enfermeras y personal experto que les apoyan, continúan brindándote la atención y los recursos en los que has llegado a confiar.

Si necesitas acceder a servicios de aborto en Nueva York, puedes programar una cita en www.ppgreaterny.org o llamando al 1-800-230-PLAN.

¿Estás buscando recursos para el aborto fuera del estado de Nueva York? AbortionFinder.org es una guía digital estado por estado que te permite ubicar servicios, recursos y asistencia para el aborto.

Joy D. Calloway es presidenta provisional y directora ejecutiva de Planned Parenthood of Greater New York