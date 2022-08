Video: Estados Unidos realiza prueba del misil balístico Minuteman III para demostrar su fuerza nuclear

El ejército de Estados Unidos informó que llevó a cabo una prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado para “validar y verificar” la efectividad y seguridad del sistema de armas nucleares.

La prueba se realizó este martes a las 12:49 a.m., hora del Pacífico, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en el condado de Santa Bárbara, California. Aquí las imágenes del lanzamiento de Minuteman III:

🇺🇸 El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de EE. UU. (AFGSC) realizó un lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III. pic.twitter.com/EWKQMguwC7 — Federico Alves, possibly running for the US Senate (@federicoalves) August 16, 2022

“Estos lanzamientos de prueba demuestran la preparación de las fuerzas nucleares estadounidenses y brindan confianza en la letalidad y la eficacia de la disuasión nuclear de la nación”, dijo el coronel Bryan Titus, vicecomandante del lanzamiento espacial Delta 30.

El lanzamiento ayuda a “validar y verificar la seguridad, la eficacia y la preparación del sistema de armas”, dijo el ejército.

#EstadosUnidos realizó pruebas nucleares con su misil balístico intercontinental #MinutemanIII, las cuales fueron postergadas durante semanas para evitar que China las tomara como una provocación tras la escalada de tensiones por la visita de Nancy Pelosi a #Taiwán. pic.twitter.com/dFfTnsOTYY — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 16, 2022

Los misiles Minuteman han formado el núcleo de la capacidad nuclear terrestre de Estados Unidos durante 60 años. La prueba de este martes se produce después de un retraso a principios de este mes para evitar el aumento de las tensiones con China por Taiwán.

China había lanzado varios ejercicios militares en respuesta a la visita del 2 de agosto de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla reclamada por Beijing.

También se canceló un lanzamiento de prueba en abril por la preocupación de que Vladimir Putin lo viera como una escalada en medio del ataque del país contra Ucrania. The US tested an unarmed Minuteman III missile after months of delay. The launch was postponed to avoid escalating tensions with Russia and China pic.twitter.com/kjHfFJuyES— South China Morning Post (@SCMPNews) August 16, 2022

“El Departamento de la Fuerza Aérea canceló recientemente el vuelo de prueba planificado de forma rutinaria de un misil LGM-30G Minuteman III”, dijo en ese momento el subsecretario de prensa del Pentágono, Todd Breasseale.

“El lanzamiento se había retrasado previamente debido a un exceso de precaución para evitar malas interpretaciones o falta de comunicación durante la actual invasión rusa de Ucrania”, agregó.

La Fuerza Aérea generalmente prueba cuatro cohetes Minuteman III por año y las pruebas se planifican con meses y, a veces, con años de anticipación. Cancelar o posponer una prueba debido a la preocupación de que el lanzamiento pueda ser provocativo es muy raro.

