Ganó $17 millones en la lotería y asegura haber cometido 3 grandes errores con su premio

Es muy probable que uno de los momentos más sorprendentes y excitantes en la vida puede ser el llegar a descubrir que has ganado un premio de lotería, sobre todo si este supera las 3 cifras.

Por la mente pueden pasar un sinfín de ideas respecto a qué puedes hacer con tu premio de lotería, desde saldar deudas, la hipoteca, comprar un auto, hasta darte algunos lujos como hacer el viaje de tus sueños o comprar cosas que siempre habías deseado.

Justamente en este punto, muchos ganadores de lotería caen, lo cual puede tener consecuencias nefastas a la larga. Hemos escuchado un sinfín de historias de personas que cometieron el error de no buscar consejos de profesionales en el tema y terminaron despilfarrando todo el dinero, a tal grado que terminaron viviendo en la miseria.

Sobre el tema, en un foro de internet llamado Mumsnet, el cual está dirigido especialmente a compartir y dar consejos a quienes son madres, ha llamado la atención el testimonio compartido por una usuaria anónima que afirmó haber ganado un premio equivalente a $17 millones de dólares en la lotería y del cual, hizo algunas malas inversiones por tomar malas decisiones y hacer cosas equivocadas.

Los 3 grandes errores de una ganadora de lotería

“Revisé mi billete de lotería unos días después de que saliese la combinación ganadora; fue durante el trabajo porque escuché los números en la radio y casi me caigo de la silla”, aseguró la mujer en su post en el foro.

Al término de su horario laboral, decidió llamar a la oficina de loterías. Cuando le confirmaron que los números eran correctos, se lo contó a su hijo y le invitó a cenar, a pesar de que todavía no había recibido el dinero.

Posteriormente, indicó que tomó algunas decisiones con su premio de las cuales se arrepiente:

1) Renunciar a su trabajo. Pese a que trabajaba en el sector sanitario y no ganaba mucho, decidió dejar su empleo a los 2 meses de resultar ganadora para vivir de su premio de lotería. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a aburrirse por no tener mucho qué hacer, por lo que ahora se apuntó como voluntaria a una ONG, en la que colabora de 3 a 4 días de la semana.

2) No mantenerse en el anonimato. No pudo evitar decírselo a sus familiares y amigos que fueron difundiéndolo poco a poco. “Ganar la lotería ha afectado a muchas de estas relaciones, he perdido el contacto con algunos. Desearía que muchos familiares no fueran tan codiciosos, muchos pensaron que les debía algo por haber ganado la lotería”, afirmó.

3) Comprar bolsas de marca. Lo primero en que gastó parte de su premio de lotería fue en comprar un bolso de la marca de lujo Mulberry que había querido durante años; ahora presume de tener más de 50 en su colección personal.

La mujer afirmó mantener aún gran parte del dinero ganado, a pesar de que al principio fue imprudente y gastó mucho dinero en moda de diseñador, artículos para el hogar y otros productos que no eran tan necesarios.

Finalmente, logró volver a su línea base de gasto y evitar caer en la tentación de comprar cosas sin necesidad. “Soy tan feliz como solía serlo antes de tener esta fortuna. Siendo madre soltera tuve muchas preocupaciones financieras y ahora me siento mucho más cómoda. Mi vida ha cambiado para mejor”, sentenció.

