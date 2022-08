Se toma selfie con su hermano; la foto se volvió viral por un detalle aterrador

Gabriel y Kristian Ashmore, de 14 y 12 años respectivamente, acudieron hace unos días a un parque cercano a su casa a jugar, como acostumbran a hacerlo diversos días de la semana.

Además de jugar, los hermanos pasaron un rato divertido, en donde se rieron en todo momento, lo cual fue aprovechado para tomarse un par de fotos.

Sin embargo, el día se vio un tanto empañada luego de que al revisar más tarde las fotos que se habían tomado con el teléfono, en una de sus selfies encontraron un detalle que resulta ser sumamente aterrador.

En la foto que rápidamente se ha vuelto viral se puede ver claramente otro rostro, como si se tratara del fantasma de una niña. Ambos adolescentes se asustaron tanto, al punto que esa noche no pudieron dormir.

La historia de la selfie con detalle aterrador

Los hermanos contaron que se encontraban en el parque, jugando con unos neumáticos cuando de repente, se les ocurrió apilarlos para así formar una torre. Acto seguido, Kristian ingresó en el cilindro improvisado y ambos posaron para la cámara.

Cuando llegó la noche, al repasar las imágenes al final del día, advirtieron que en el interior de las ruedas se podía vislumbrar la cara de otra niña que expresaba un leve sonrisa algo malvada. Los hermanos se aterrorizaron y le mostraron la foto a su madre, quien también vislumbró con claridad el rostro fantasmal. Enseguida, les consultó a sus hijos si se trababa de una broma y si ellos habían incorporado esa figura a través de un editor de fotos, pero le juraron que no.

“Yo estaba como ‘debe haber una explicación para esto’, así que les pregunté si habían agregado la cara en Photoshop. Ambos insistieron en que no lo habían hecho. Traté de ver si podía editar una cara yo misma, pero no pude hacerlo”, relató Ayesha Wilson-Bent, madre de los menores, al medio británico Daily Mail.

Y agregó: “Estaban tan conmocionados y asustados que sabía que no se habían metido con la foto. Mis muchachos no son editores avanzados de Photoshop. Además miré los momentos en que tomaron la foto y cuando me la enviaron, fueron literalmente segundos. No hubo tiempo para que lo editaran. No hay explicación”.

Pese a todo, la familia publicó la selfie en redes sociales para si alguien encontraba un motivo lógico para esa sombra espectral, dividiendo opiniones. Los escépticos consideran que se trata de un tema de edición mientras que otros sí creen que se trate de un fantasma.

