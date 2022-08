¿Es posible congelar el tequila?

El tequila es un destilado que se puede consumir solo o mezclar con otros ingredientes para preparar una gran variedad de bebidas como la Margarita, uno de los cocteles con tequila más populares. Algunas tendencias incluyen beber tequila frío e incluso congelado.

Si bien el alcohol necesita una temperatura mucho más baja de la que puede alcanzar un refrigerador casero, dado que también contiene agua, el tequila puede congelarse, aunque no en un congelador estándar.

“El punto de congelación del alcohol del que está hecho el tequila es de -114 ° C. El tequila contiene alrededor del 40% de etanol y, dado que el alcohol y el agua son líquidos miscibles entre sí, el punto de congelación del agua se reduce de 0° C a -26.95 °C después de mezclarlo con etanol”, explica Mejor Tequila Shop.

Los expertos en tequila no recomiedan congelar la bebida como método de conservación. También señalan que la mejor manera de disfrutar el tequila es a temperatura ambiente o frío.

La destilería Casa Sauza comparte que, si el tequila se enfría, al bajar la temperatura, la bebida puede perder algunas de sus características de sabor y olor. Aunque también reconoce que el tequila tiene la versatilidad de beberse de muchas maneras, según las preferencias del consumidor.

Solo enfriarlo y no congelarlo es una mejor manera de conservar y beber el tequila. Esto permitirá degustarlo de una mejor manera, “obteniendo aromas y notas que de una manera regular, no hubieses percibido”, señala The Drink Experience.

Cuál es la mejor manera de almacenar el tequila

Casa México comparte que el tequila puede almacenarse de manera óptima a una temperatura de 50 a 55 °F (10 a 13 °C). Señala que el calor de la luz solar también puede afectar negativamente la calidad del tequila.

Los gabinetes de licores son ideales para almacenar el tequila, pero si no se tiene un gabinete de licores, se recomienda almacenar tequila lejos del calor y la luz en un lugar fresco y oscuro. Evitar los cambios bruscos de temperatura, como cerca de una ventana, de la estufa o el calentador.

Una vez abierta la botella de tequila, para conservar el sabor y calidad de la bebida se debe procurar que la tapa esté herméticamente cerrada. “Esto evitará la oxidación que hace que los sabores y aromas se deterioren lentamente”, explica Casa México.

Si se ha bebido cerca de la mitad de la botella, es mejor decantar el tequila en una botella más pequeña para reducir la cantidad de aire y evitar que el proceso de oxidación sea más rápido.

Te puede interesar:

–Señales que te ayudan a detectar si la botella de tequila fue adulterada

–Tequila y algo más: 6 refrescantes tragos con tequila que preparar en casa este verano

– El tequila es una de las bebidas alcohólicas con menos calorías