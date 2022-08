Sebastián Yatra enloquece a sus fans posando solo con una toalla amarrada a su cintura

Sebastián Yatra sabe perfectamente cómo hacer vibrar a sus fans con cada canción y presentación. Pero también, en redes sociales causa furor. A través de su cuenta de Instagram comparte aspectos de su vida que enloquecen a sus seguidores. En esta ocasión, fue una particular foto que cosechó miles de aplausos virtuales y halagos por doquier.

Su cuenta de Instagram es el contacto directo que tiene con sus fans, y es en esta plataforma donde comparte tanto sus trabajos como aspectos de su vida privada, aunque prefiere mantener hermetismo en cuestiones relacionado con sus vínculos amorosos, son otras cuestiones que muestra a sus fanáticos. La gira es uno de ellos. Tanto los paisajes que admira de cada país, como el cariño del público, son sus publicaciones más frecuentes.

En esta línea, en las últimas horas decidió compartir una serie de imágenes de su recorrido en Perú. Y si bien se podría hablar de la felicidad que demuestra en cada imagen, fue una de ellas la que se llevó toda la atención: él con el torso desnudo frente a un espejo. Como pocas veces, Sebastián Yatra se mostró en paños menores, al dejar su abdomen al descubierto y solo utilizó una toalla para cubrir sus partes íntimas, que la red social por política no permite mostrar.

“Me levanté contento”, describió el cantante de “Traicionera” en la publicación de un carrete de imágenes y videos, que dio inicio con esta osada foto. Si bien todo el contenido es atractivo al visualizar sus días de felicidad, los fans se detuvieron en esta primera jugada postal.

“Señor Jesucristo perdona nuestros pecados por San Sebastián de Yatra, que es bendito ante todos sus fans”, bromeó una de sus seguidoras, aún atónita por la imagen. A sus palabras se le sumaron otros tantas, con el mismo tono entre la sorpresa y la apreciación. “Estás hecho un fuego”; “El más hermoso”; “Dios bendito. Me va a dar un infarto”; “Lo veo y no lo creo”; “Hermoso ser” y “Deberías dar los shows con ese look jaja”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.



A pesar de que esta imagen fue la más llamativa y a la que hicieron referencia sus fans, el resto del contenido compartido en el carrete de la publicación hizo directa referencia al estado de felicidad que describió el cantante. Entre ensayos, encuentros con sus fans y la degustación de la gastronomía local, el colombiano mostró cómo son sus días de gira, lejos de su hogar.

