VIDEO: Agente de ICE pisa cuello de inmigrante tras perseguirlo en su lugar de trabajo

Un desconcertante video muestra el momento en que agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) persiguen a un inmigrante, lo someten y aunque ya no se resiste, uno de los oficiales le pisa el cuello.

El momento forma parte de las imágenes sobre la redada en una empacadora de carne en Tennessee, considerada la más grande en una década en un centro de trabajo.

“Esto fue completamente innecesario”, dijo un experto sobre la aplicación de la ley consultado por MSNBC, la televisora que publicó primero el video.

El reporte agrega que la acción del oficial “puso en riesgo” la vida del inmigrante, quien finalmente fue deportado a Honduras, según el registro.

El agente fue identificado como John Witsel, quien forma parte de la demanda colectiva de inmigrantes contra ICE por abusos a sus derechos durante la redada en medio de la dura política migratoria de Donald Trump.

La semana pasada, un tribunal en Tennessee permitió la certificación como demanda colectiva ‘La Migra’ sobre un proceso iniciado por más de 100 inmigrantes latinos, quienes fueron detenidos en una empacadora de carne.

La decisión permite avanzar la demanda Zelaya et al. v. Miles et al. sobre los hechos ocurridos el 5 de abril de 2018, cuando agentes de ICE detuvieron a decenas indocumentados, en varios casos bajo lujo de violencia, aunque ésta parece no ser necesaria, según un video de la redada.

“Esta redada se llevó a cabo de una manera innecesariamente violenta, humillante y degradante hacia los trabajadores latinos“, consideró Michelle Lapointe, abogada senior del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC).

Agregó que los demandantes buscan justicia en nombre de todos los trabajadores latinos detenidos durante esa redada.

“Nos complace que el tribunal permita que el caso proceda como una demanda colectiva”, celebró Lapointe.