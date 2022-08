Ella es Clara Chía, la nueva novia de Gerard Piqué (fotos)

El defensor del FC Barcelona Gerard Piqué ha dado mucho de que hablar durante los últimos meses, y no precisamente por su desempeño en las canchas.

Muchos rumores han circulado en relación al futbolista luego de su separación con la cantante colombiana Shakira, y ahora ha dejado a todo el mundo atónito, luego que se dejara ver con la que sería su nueva novia, una joven de nombre Clara Chía Martí.

Todo indica que ella es la joven con la que Gerard Piqué acudió al concierto de Dani Martín, celebrado hace varios días.

Pique con su nueva novia Clara Chia Marti pic.twitter.com/14FndCmB3V — 𝐂𝐮𝐫𝐢𝐚𝐥 (@curialfcb) August 20, 2022

Clara Chía tiene 23 años y es oriunda de la ciudad de Barcelona, España, trabaja en Kosmos, la empresa para el desarrollo de proyectos deportivos que dirige el propio Piqué.

Además, medios españoles indicaron que la joven es estudiante de Relaciones Públicas, y afirman que las personas cercanas al futbolista ya la conocían desde hace tiempo.

Incluso, aseguran que el jugador ya la habría presentado a sus padres e hijos.

Su usuario en Instagram es @clara.chiamartii, y un punto curioso en relación a su cuenta en esta red social, es que cuando surgieron los rumores de las supuestas salidas de Piqué con una mujer de cabello rubio, ella decidió cerrar su perfil.

Sin embargo, ahora la pareja ya comienza a mostrarse en público, e incluso reflejan actos de cariño, como lo visto en el concierto de Dani Martín, donde además estaban varios amigos y familiares de Piqué. View this post on Instagram A post shared by Clara Chia 🌌 (@clara.chiamartii)

De hecho, dicen que Clara Chía ya estaría bastante involucrada con el entorno del futbolista desde hace varios meses.

