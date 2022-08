Jugador de Michigan ve que tiene $750 mil dólares en su cuenta de lotería, llama para quejarse del ‘error’ y descubre que ganó el premio mayor

Un hombre de 78 años inició sesión en su cuenta online de la Lotería de Michigan y vio que tenía un premio mayor pendiente por cobrar de $751,265 dólares. El jugador dice que en ese momento pensó que todo era un problema técnico.

“Inicié sesión en mi cuenta al día siguiente y vi un mensaje sobre cómo reclamar mi premio. Cuando vi que el saldo de mi cuenta era de $751,265 dólares, pensé que había un problema con mi cuenta”, dijo William Chamberlain Jr. a los funcionarios de la lotería.

“Le dije a mi esposa que algo tenía que estar pasando con mi cuenta debido al saldo que mostraba”, añadió.

El hombre decidió entonces llamar a la oficina de lotería del estado el lunes 15 de agosto para quejarse del problema y fue allí que se enteró de que todo el asunto era totalmente real, y no había ningún problema técnico.

Chamberlain había ganado el premio mayor de Fantasy 5 del sorteo del 12 de agosto. “No he dejado de temblar ni he podido dormir desde que gané. Todavía no parece real”, dijo el hombre de la ciudad de Montague al reclamar su premio.

Chamberlain compró su boleto ganador en internet con los números 01-06-26-28-29, según se informó en The Kansas City Star. “Vi que el premio mayor de Fantasy 5 estaba creciendo y tenía $21 dólares en mi cuenta de lotería, así que compré tres boletos de $5 dólares”, dijo el jugador, quien planea pagar facturas y ahorrar el resto de su premio.

