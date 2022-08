FC Barcelona causa polémica con la presentación de su tercer uniforme: es blanco como el Real Madrid

El FC Barcelona presentó este miércoles la tercera indumentaria de los equipos masculino y femenino de fútbol para la presente temporada (2022/23), con un diseño inspirado en la Creu de Sant Jordi. Y es que se cumplen 30 años de la concesión de este galardón de la Generalitat de Cataluña al club azulgrana.

Muy TOP 𝐴𝑛𝑠𝑢 😁— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 24, 2022

Según informó la entidad en un comunicado, la camiseta se estrenará este miércoles en el partido amistoso que enfrentará al Barça de Xavi Hernández y al Manchester City de Pep Guardiola, impulsado por el exjugador y entrenador Juan Carlos Unzué, en beneficio de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)

Polémica azulgrana

La equipación destaca por la desaparición de las franjas habituales. Incluye el dibujo de una gran cruz en azul y rojo en la parte frontal de la camiseta. No obstante, su presentación ha generado polémica porque el fondo es gris claro, tirando a blanco, color característico del Real Madrid. Qué detalle que la puedas comprar en gris o en blanco.

Me parece un horror que la camiseta del Barça sea blanca o gris claro. En tv y a distancia parecerá blanca. Y el blanco siempre ha sido el color del máximo rival y la antítesis del azulgrana. Y ya sé que se llevó en 1957. pic.twitter.com/Af2JDBzoJJ— Marçal Lorente 🎤 (@Marsallorente) August 24, 2022 ¿El #Barcelona jugando de blanco ⚪️?



NO es algo pionero, sino que desde los años 40, tuvo camiseta inmaculada, incluso Cruyff la vistió en partidos europeos en los 70 y ahora regresa…



👇👇👇https://t.co/tZxQN4QXWh pic.twitter.com/xSPUxU6lnP— José David López (@josedavidlopez_) August 24, 2022

A diferencia de la pasada temporada, la tercera camiseta no será exclusiva para la competición europea, sino que se alternará con la primera y segunda equipación en las diferentes competiciones, precisa el Barcelona en el comunicado. View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)

