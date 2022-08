Jugador de lotería gana $100 mil dólares usando el mismo boleto con el que ya había perdido

Un hombre del condado de Macomb, en Michigan, pudo ganar un premio de $100 mil dólares en la lotería del estado. Esto lo hizo con un boleto del sorteo Diamond Riches Second Chance con el que ya había perdido $300 millones de dólares.

El sorteo Diamond Riches Second Chance funciona de la siguiente manera: se hace un sorteo en donde puedes ganar un primer premio de $300 millones de dólares. Pero, si no ganas este premio, puedes ser seleccionado para participar en un segundo sorteo con el mismo boleto que ya compraste.

Obviamente, en ese segundo sorteo el premio ya no será de $300 millones, sino que puede ser de entre $500 y $100 mil dólares, las cuales siguen siendo cantidades bastante buenas.

En ese segundo sorteo, se sacará un ganador de $100 mil dólares, cinco ganadores de $10 mil, 20 ganadores de $1,000 y 60 ganadores de $500 dólares.

El afortunado ganador, que optó por permanecer en el anonimato, ganó los $100 mil dólares después de ser seleccionado en un sorteo al azar que se llevó a cabo el 3 de agosto.

Gracias a esto, pudo participar de nuevo con el boleto con el que ya había perdido $300 millones de dólares. Todo este proceso lo hizo en la aplicación de la Lotería de Michigan.

“Estaba en el trabajo y dejé mi teléfono en mi escritorio mientras me levanté para hacer unos mandados. Cuando regresé a mi escritorio, vi que tenía un mensaje de voz de la Lotería. Cuando escuché el mensaje de voz, seguí esperando escuchar que tenía la oportunidad de ganar un premio, o que era finalista de un premio. Fue surrealista cuando escuché que ya era el ganador de un premio de $100 mil. ¡Todavía no lo he asimilado!”, dijo el suertudo jugador, de acuerdo con Click On Detroit.

El jugador, de 57 años, visitó recientemente la sede de la Lotería para reclamar el gran premio. Con sus ganancias, planea tomarse unas vacaciones y hacer algunas renovaciones en su casa.

