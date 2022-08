Mujer que ganó $1.1 millones en la lotería quiere demandar a la compañía que le vendió el boleto por no advertir de los problemas de ganar tanto dinero

Una mujer que gano £1 millón de libras esterlinas en la lotería (cerca de $1.1 millones de dólares) dice que ganar tanto dinero no es tan bueno como parece y que deberían de vender los boletos de lotería con una advertencia de los problemas que podría acarrear pegarle al gordo.

La mujer, de nombre Jane Park, de Edimburgo, Escocia, ganó el premio grande en 2013. Ahora, quiere demandar a la empresa Camelot, que fue la que le vendió el billete de lotería a los 17 años.

Y es que Park, que ahora tiene 26 años, dice que desde entonces ha sufrido amenazas con violencia y chantajes, y dice que la lotería debería venir con una advertencia de salud similar a las que tienen los productos de cigarrillos o bebidas alcohólicas.

“Entiendo que no pueden hacer que ganar suene horrible, pero tienen la responsabilidad de no engañar al público”, dijo Park al diario The Sun.

Park también pide que los anuncios de juegos de lotería se transmitan más tarde en la noche en la televisión (para que no los vean los menores de edad) y dice que los vendedores de lotería no deberían esperar hasta que alguien gane para advertirle sobre las posibles consecuencias de tener tanto dinero de repente.

“La gente siempre se refiere a la lotería como ‘jugar a la lotería’, pero no es ‘jugar’, es simplemente apostar, aparte de elegir un número, no hay ningún elemento de juego en ello”, dijo la mujer.

“Me desconcierta cómo no estuvo (el juego de lotería) sujeto a la misma legislación que los juegos de azar desde el principio”, añadió.

Park aún no ha entablado una demanda formal, pero dice que su misión todavía es hacer que la publicidad de la lotería refleje de una manera más veraz los problemas del juego.

Cabe señalar que, anteriormente, en 2018, Park ya había amenazado con demandar a Euromillions, esa vez por vender boletos de lotería a menores de edad.

