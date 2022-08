Britney Spears elimina su cuenta de Instagram tras anunciar su canción con Elton John

Britney Spears parece estar tomando un descanso de las redes sociales dado que recientemente deshabilitó su cuenta de Instagram, una vez más.

El movimiento se produjo apenas unas horas después de que Britney anunciara el lanzamiento oficial de “Hold Me Closer” con un breve fragmento de la canción y de que publicara un mensaje de agradecimiento a Elton John por la colaboración.

“¡Gracias Elton John por publicar mi foto de bebé! La mayoría de la gente dice que es LINDA… ¡seguramente lo es!”, escribió la intérprete de “Womanizer” en su pie de foto, haciendo referencia a la adorable portada del tema.

“¡Tal vez deberíamos tener la hora del té! Ah, e invitemos a la Reina Isabel también. ¡Apuesto a que es un estudio brillante del comportamiento!, ¿entonces ordenamos? Ya que la mayoría dice que se sienten honrados de CONOCERME TAN BIEN y sólo quieren felicidad para mí… pueden apostar su último dólar a que ESTA colaboración mejorará mi año al unir sus brillantes manos de juego“, destacó la princesa del pop.

Desde que terminó su tutela en noviembre del 2021, se vio a Britney disfrutando de su libertad mientras usaba Instagram para compartir regularmente publicaciones sobre su vida, pero ahora le está apostando más a su salud mental.

Y es que, si bien eliminó su cuenta de Instagram, la esposa de Sam Asghari recurrió a Twitter para compartir algunos pensamientos, revelando cómo se siente antes del lanzamiento de la canción.

“Okie dokie… ¡mi primera canción en 6 años! Es bastante genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo… @eltonofficial. Estoy un poco abrumador… ¡es un gran problema para mí! ¡Estoy meditando más y aprendiendo que mi espacio es valioso y precioso! Estoy aprendiendo que cada día es un borrón y cuenta nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que me hace feliz… sí, hoy elijo la felicidad”, expresó.

“Todos los días me digo a mí misma que deje ir la amarga herida y trate de perdonarme a mí misma y a los demás por lo que pudo haber sido doloroso. Quiero ser intrépida como cuando era más joven y no estar tan asustada y temerosa. Ruego que realmente haya verdad en el Espíritu Santo y espero que ese espíritu también esté con mis hijos. Sí… ¡¡¡Elijo la felicidad y la alegría hoy!!!”, publicó.

“Hold Me Closer”, producida por Andrew Watt, saldrá este viernes, 26 de agosto, y marca el primer lanzamiento musical de Britney Spears desde su último álbum, ‘Glory’, que debutó en 2016. I’m learning everyday is a clean slate to try and be a better person and do what makes me happy … yes I choose happiness today. I tell myself every day to let go of the hurt bitterness and try to forgive myself and others to what may have been hurtful.— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 25, 2022

Sigue leyendo: Britney Spears está lista para regresar a la música en dueto con Elton John del tema “Tiny Dancer”

– Fans de Britney Spears están furiosos con la filtración de su canción con Elton John

– Britney Spears sorprende a sus fans con un video donde presume su voz cantando ‘Baby One More Time’ a capela