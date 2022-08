Karol G presume su sensualidad sacando la lenguita al mirar la cámara

Karol G sabe muy bien cómo encender las redes sociales. En esta oportunidad la cantante colombiana presumió de su sensualidad a través de una serie de videos que publicó en su cuenta de TikTok.

La famosa intérprete de ‘Tusa’, ‘Provenza’ y ‘Bichota’ se dejó ver luciendo un pantalón balnco y la parte superior de un traje de baño en el mismo tono. En las diversas imágenes, se le ve moviéndose, presumiendo su cuerpo y hasta sentada en el piso y sacando la lengua ante la cámara que la graba. En el medio de su pecho destaca un collar en forma de corazón en colores blanco y negro, lo cual resalta con su cabellera roja y rizada.

Este video en TikTok, donde Karol G tiene más de 38,2 millones de seguidores, promociona también la canción ‘Gatúbela’, en la que colabora con el reggaetonero Maldy. Con esta publicación consiguió más de 1,2 millones de me gustas en esta plataforma digital en la que suele crear contenido.

Karol G acaba también de aparecer en una entrevista con ‘El Molusco’, quien conduce uno de los podcast dedicados al género urbano más famosos del mundo. La cantante colombiana abrió su corazón en esta conversación y, entre muchas otras cosas, reveló que DC, la empresa de producciones cinematográficas, le ofreció un papel para la película ‘Aquaman’ y ella lo rechazó para poder estar enfocada en su carrera musical a plenitud y no detenerse.

“Tu sabes que a mi me ofrecieron un papel para la película de ‘Aquaman’, un papel super chimba pero el compromiso era tan grande que me daba susto soltar… Tenía que dejar de hacer música por 8 meses y primero lo primero, mi música es en este momento lo más primordial en mi vida, tuve que rechazar ese papel. A mi me encantaría ser la mala de una película”, dijo la colombiana en la entrevista.

