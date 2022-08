A Toni Costa le dicen ‘chismoso’ en Instagram y no se queda callado

Toni Costa publicó en su cuenta de Instagram un video anunciando que compartiría con todos sus seguidores la receta de los pancakes que se hacían en ‘La Casa de los Famosos’.

“Familia lo prometido es deuda, ya les tengo lista la receta de mis pancakes estilo #LaCasaDeLosFamosos. Mañana atentos a mi Facebook (Toni Costa) porque les voy a compartir paso a paso cómo se hacen, perdón por mis amigos chefs jajaja”, fue el mensaje que el bailarín, coreógrafo y cuarto finalista de la segunda temporada de ese reality show de Telemundo compartió junto al video.

Muchos de los comentarios que recibió Costa fueron de personas ansiosas por conocer la receta y recrear en sus casas el paso a paso para comer los famosos pancakes acompañados con lo que más gusten. Sin embargo, hubo un comentario que llamó la atención del español y él decidió responder.

“el chismoso, quien no sabe preparar pancake. llorón”, fue el comentario que le dejaron y que recibió una clara respuesta: “me insultas, me escribes y encima me sigues, ole ole y ole jajajajajaja”, dijo él.

En el mismo desarrollo de los comentarios fueron varias las personas que le dijeron a Costa que no prestara atención a ese tipo de mensajes: “no hagas caso Toni!!!!!!”, le dijo una de sus seguidoras.

Toni Costa suele responder comentarios en su cuenta de Instagram. Recientemente, también defendió su relación con Evelyn Beltrán tras un comentario que hicieron en una publicación de la mexicana, en el que decían que la madre del español no apoyaba esa relación.

“Quizás aún no lo acepta porque se metió en la relación de Ada y Toni” , dijeron y la respuesta no tardó en llegar. “Eso es falso, hemos dicho mil veces la verdad, yo ya estaba fuera de mi antigua relación hacía 5 meses, que ganas de hablar cosas que no son, ubíquense ya por favor”, dijo Costa.

