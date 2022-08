Donald Trump se burla de la versión borrada de la declaración jurada en Truth Social y arremete contra el juez Bruce Reinhart

El expresidente Donald Trump se burló de la divulgación de una versión editada de la declaración jurada que justificaba el registro de su mansión en Mar-a-Lago con una parodia publicada en la red social de su propiedad Truth Social.

El magnate publicó un mensaje en el que se puede leer “¡Se dejaron una página!”, que acompañó con la imagen de un texto mayoritariamente censurado (imitando el estilo del atestado judicial) en el que las únicas palabras visibles eran “Hacer a EE.UU. grande de nuevo”, su lema en la campaña electoral de 2016.

La declaración jurada se dio a conocer al público con gran parte del texto oculto y con muchos tramos cubiertos después de que el juez federal Bruce Reinhart, con tribunal en Florida, autorizara el jueves la publicación de una versión reducida.

“¡¡¡Declaración jurada muy redactada!!!” Trump escribió en Truth Social. “Nada mencionado sobre ‘Nuclear’, un subterfugio total de relaciones públicas por parte del FBI y el Departamento de Justicia, o nuestra estrecha relación de trabajo con respecto a la entrega de documentos: LES DIMOS MUCHO”, escribió el exmandatario.

El Departamento de Justicia federal presentó al juez esta versión tras advertir en una audiencia del pasado 18 de agosto los riesgos a la “seguridad nacional” de la divulgación completa del texto.

“El juez Bruce Reinhart NUNCA debería haber permitido el allanamiento de morada en mi casa. Se desvinculó hace dos meses de uno de mis casos por su animosidad y odio hacia vuestro presidente favorito, yo. ¿Qué cambió? ¿Por qué no lo ha hecho en este caso? ¡Obama debe estar muy orgulloso de él ahora mismo!”, indicó Trump unas horas antes este mismo viernes.

El expresidente republicano reiteró que su casa de Mar-a-Lago fue “allanada” pese a que los agentes podrían haber hablado con ellos “y cogido lo que hubieran necesitado”.

“Tomaron cosas que nunca debieron haberse llevado. Es una desgracia para nuestro país que no acaba nunca. La misma gente, las mismas filtraciones. Lo filtran a los mismos lugares y la misma gente. Nuestro país es un desastre”, recalcó.

Además, Trump arremetió en contra del Departamento de Justicia antes de la publicación de documento.

“Los hackers y matones políticos no tenían derecho bajo la Ley de Registros Presidenciales para asaltar Mar-a-Lago y robar todo a la vista, incluidos pasaportes y documentos privilegiados”, afirmó. “Incluso irrumpieron en mi caja fuerte con un ladrón de cajas fuertes. ¿Puedes creerlo? Esta ley se creó por una muy buena razón y funciona. En este momento estamos viviendo en un país sin ley, que resulta ser, también, un país fallido”. ¡Nación!”

Por su parte, expertos legales expresaron que incluso la declaración jurada para bastante condenatoria para el empresario estadounidense.

“He visto suficiente, amigos. Donald Trump será acusado en el asunto de los documentos clasificados”, escribió en la red social el abogado de defensa nacional Bradley Moss. “El equipo de Trump fue lo suficientemente incompetente como para pensar que esta declaración jurada sería buena para ellos”, agregó.

Asimismo, el exfuncionario del Departamento de Justicia, Matthew Miller, tuiteó lo siguiente: “Todo esto es malo, pero que Trump tenga documentos derivados de la inteligencia humana (es decir, espías) flotando en Mar-a-Lago es la peor ofensa imaginable en este espacio”. All of it is bad, but Trump having documents derived from human intelligence (i.e. spies) floating around Mar-a-Lago is about the worst imaginable offense in this space.— Matthew Miller (@matthewamiller) August 26, 2022

Michael Beschloss, historiador presidencial, se asombró con las revelaciones.

“Ningún otro expresidente ha tirado nunca algo así”, escribió. “Necesitamos descubrir, si podemos, exactamente a quién se le dio información de estos documentos altamente clasificados”, añadió. “¿Eran ciudadanos extranjeros? ¿Eran enemigos de Estados Unidos?” No other ex-President has ever pulled something like this.— Michael Beschloss (@BeschlossDC) August 26, 2022

