¿Triángulo amoroso? La ‘rivalidad’ entre Lindsay Lohan y Hilary Duff, más allá de Aaron Carter

Todo comenzó en 2001 cuando Hilary Duff y Aaron Carter se conocieron en la grabación de la serie ‘Lizzie McGuire’. En 2002 se confirmó que la pareja comenzó a salir. De inmediato se convirtieron en una pareja juvenil muy alabada, por lo que era común verlos en alfombras rojas.

Sin embargo su romance no duró mucho pues ese mismo año Aaron Carter rompió con Hilary, según el propio actor porque “estaba aburrido”. Según Buzzfeed Aaron Carter declaró: “Conocí a Hilary cuando tenía 13 años. Estuve saliendo con ella durante un año y medio, entonces me aburrí un poco y empecé a conocer a Lindsay”.

En ese momento, Lindsay Lohan ya se había consolidado como una de las estrellas infantiles del momento después de haber triunfado con la película ‘Juego de gemelas’ de 1998.

Poco después, Aaron Carter comenzó una relación con Lindsay Lohan, sin embargo su romance no prosperó ya que el famoso decidió regresar con Hilary Duff.

Esta segunda oportunidad no duró mucho pues surgieron rumores que Aaron Carter volvió a serle infiel a la cantante y pusieron punto a final a su relación a principios de 2003.

Aunque ni Hilary Duff ni Lindsay Lohan tenían relación con Aaron Carter, fueron consideradas “archienemigas” ya que ambas famosas empezaban a pisar fuerte en la industria cinematográfica.

Hace 20 años Hilary Duff y Lindsay Lohan se convirtieron en grandes referentes para los jóvenes, y es que las famosas además de actuar también cantaban.

Hilary Duff y Lindsay Lohan eran constantemente comparadas por sus actuaciones, estilo y música, lo que provocó versiones que señalaban que comenzaron una pelea para ver quién se convertía en la gran estrella del público joven. En medio de su éxito, Hilary Duff y Lindsay Lohan se enfrentaban a rumores de una gran enemistad entre ellas, la cual habría surgido con Aaron Carter -aunque en esos momentos ya no se encontraba en el mapa.

En el verano de 2003 se estrenó la película ‘Freaky Friday’, siendo los protagonistas Lindsay Lohan y Chad Murray. De manera inesperada asistió Hilary Duff quien habría sido invitada por el actor protagonista.

Esto no le habría hecho nada de gracia a Lindsay Lohan quien decidió acudir meses después al estreno de ‘Cheaper by the Dozen’, donde participaba Hilary Duff.

De acuerdo con la revista HOLA!, Hilary Duff había pedido a la productora que no le permitiera el acceso a Lindsay Lohan, pero esta petición había sido denegada. Ante ello Hilary Duff decidió marcharse antes de lo previsto. En medio de la controversia su representante aseguró que la actriz había abandonado el recinto porque tenía un vuelo muy temprano a la mañana siguiente.

El actor Chad Michael Murray habría quedado en medio de la rivalidad, pues según el medio Univisión, Lindsay Lohan lo llamaba todo el tiempo mientras grababa ‘Una cenicienta moderna’ para molestar a Hilary Duff.

Cuando las cosas parecían haberse calmado, Lindsay Lohan protagonizó un sketch en el programa ‘Saturday Night Live’ donde se burló de Hilary Duff luego de que la actriz Rachel Dratch apareció disfrazada del conocido personaje Lizzie McGuire.

Tras la parodia, Hilary Duff mostró su molestia a USA Today: “Creo que es realmente malo cuando se burlan de la gente. Si alguna vez presentara ‘SNL’, no haría una parodia sobre ella. Sin embargo, me gustó poder vestirme todo de rosa”.

En 2004 Lindsay Lohan volvió a revivir la polémica durante una entrevista en el estreno de ‘Confesiones de una típica adolescente’ cuando le pidieron que revelara algo que nadie sabía. En ese momento Lindsay Lohan señaló: “Te quiero, Hilary Duff”. En entrevista con Us Weekly por su película ‘Mean Girls’ la actriz destacó que habían terminado su pelea hace meses y estaban bien: “Terminó hace unos meses. Estamos bien. ¡No se metan con nosotras!”.

People reveló en 2007 que las diferencias entre las famosas habían terminado, incluso señalaron que Hilary Duff mencionó: “Las dos somos adultas y lo que sea que pasó, pasó cuando éramos jóvenes. Se acabó”.

Desde ese momento Hilary Duff y Lindsay Lohan han señalado que no hay ninguna rivalidad y que todo quedó en el pasado, sin embargo medios siguen recordando su pelea. Actualmente Hilary Duff y Lindsay Lohan han seguido su camino tanto personal como profesionalmente e incluso han dejado atrás su rivalidad surgida por Aaron Carter.

