Adamari López sobre sus Reels: “Nada es para tomárselo tan en serio”

La presentadora Adamari López en las últimas semanas se ha caracterizado por la cantidad de Reels que comparte en su cuenta personal de Instagram, donde generalmente sale doblando la voz y se termina convirtiendo en un audiovisual gracioso para sus ocho millones de seguidores.

Sin embargo, en diversas ocasiones han asegurado que ella solo estaría haciendo ese tipo de contenido para sus fanáticos no solo para divertirlos, también para lanzar “indirectas”, lo que podría tratarse de su ex, Toni Costa o de Evelyn Beltrán. No obstante, ella se vio en la obligación de aclarar los rumores que cada vez tomaron más y más fuerza.

“Es para divertirse uno, pero también para divertir a los demás. Nada es para tomárselo tan en serio. Nada es una pullita para nadie, es simplemente hacer contenido que divierta a la gente”, reveló la boricua en una entrevista ofrecida a ‘Noches de Luz’.

La conductora de televisión quiso dejar claro que ella no comparte algún tipo de contenido porque desee dirigirse a alguien, lo hace porque simplemente le agrada o son temas del momento que millones de personas también comparten en otras plataformas.

“Muchas de las cosas están en tendencia, la mayoría de las cosas, el 99.9% es un contenido que ya está creado, que yo simplemente agarro de otra plataforma porque me gustó… y lo hago para divertirme, no para ofender a nadie“, añadió la madre de Alaïa Costa López.

López ha recibido diversos comentarios negativos en su contra luego de haber comenzado a compartir este tipo de contenido, hecho que fue tomado con mayor consideración luego que ella también hace pocos días manifestara que cuando se separó del padre de su hija todavía estaba enamorada de él.

"Creo que un solo reel he hecho yo con mi propia voz, todos los reels que hago los hago con cosas que hay en las redes sociales que son tendencia y que son divertidas. Las redes sociales son para divertirse, no es para atacar, no es para señalar", dejó claro la ex pareja de Toni Costa.

El más reciente que compartió dice: “Papacito, te tocó reemplazarme porque olvidarme no pudiste”. En menos de 24 horas la publicación tuvo más de 94 mil ‘me gusta’ y más de 2.400 comentarios.

