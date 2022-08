Director de lotería de Illinois urge a las personas a revisar sus boletos de Mega Millions para saber si son los ganadores de $1,337 millones

Hay un ganador de la lotería de Mega Millions que se llevó $1,300 millones de dólares, pero a más de un mes de que se ganó el premio, la persona aún no ha cobrado su fortuna.

Solo le quedan 11 meses para cobrar su fortuna.

El individuo, cuya identidad aún se desconoce, compró el boleto en una gasolinera Speedway en la ciudad de Des Plaines, en el estado de estado de Illinois.

“No sabemos si saben o no que ganaron un premio. Por eso, animo a todos a revisar su boleto“, “, dijo Harold Mays, director de la lotería de Illinois, al diario The Guardian.

Este se convirtió en el tercer premio individual más grande que se ha ganado alguien en la historia de la lotería de EE.UU. y el segundo premio más grande que se da en Mega Millions.

Los números ganadores del sorteo fueron: 13-36-45-57-67, con Mega Ball: 14.

Sin embargo, los funcionarios de la lotería de Illinois dicen que todavía no han sido visitados por el ganador.

Cabe señalar que los ganadores de Mega Millions tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, de acuerdo con las reglas del juego.

Por otro lado, los ganadores tienen solo 60 días para elegir si quieren cobrar el dinero en una sola suma global o en pagos anuales más pequeños.

Si llega a suceder que pasa el año y el ganador no reclama su premio, a cada estado que participe en la lotería Mega Millions se le devolverá su parte de los $1,337 millones, de acuerdo con las reglas del concurso.

Mega Millions se juega en 45 estados, así como en Washington, D.C. y las Islas Vírgenes de EE. UU., y el juego es coordinado por loterías estatales.

No está clara la razón por la que el ganador no ha reclamado su premio, pero tampoco es algo que no haya pasado antes.

“Para un premio de esta magnitud, no es inusual que el ganador tarde un tiempo en reclamarlo. Estoy seguro de que están pasando por una variedad de emociones”, dijo Mays.

