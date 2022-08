Jugador de lotería gana premio mayor en Dakota del Sur, pero no se había enterado porque se estaba recuperando de un trasplante de hígado

Un hombre de la ciudad de Rapid City se convirtió en uno de los ganadores de $126,442 dólares del premio mayor del juego Dakota Cashde de la lotería de Dakota del Sur. Joel Nielsen recibirá $63,221 dólares del premio mayor, y otra persona ganadora de la ciudad de Watertown se llevará la otra mitad.

Nielsen no se enteró de su victoria de inmediato, porque estaba en el hospital recuperándose de una cirugía cuando se sortearon los números ganadores.

“El 22 de julio me operaron para un trasplante de hígado. No me molesté en revisar mi boleto porque estaba muy fuera de juego”, dijo Nielsen.

“Me enfermé mucho del hígado, pero seguí jugando. Los días fueron largos y duros, pero ahora tengo una vida completamente nueva por delante”, añadió Nielsen.

El jugador también dijo que finalmente revisó sus boletos a principios de agosto y al principio no podía creerlo al ver que había ganado tanto dinero.

“Dejé mi teléfono, dije algunas oraciones y me pellizqué. Pensé que podría ser el ganador, pero luego recordé que siempre había tenido la aplicación de la Lotería en mi teléfono. Escaneé el boleto y decía que era un gran ganador. Luego busqué en Internet y el periódico Mitchell tenía un artículo. Dijo que dos personas lo ganaron y nombró las tiendas que compraron. Sabía que era yo”, dijo.

Nielsen espera gastar parte del dinero del premio en un nuevo juego de palos de golf y un viaje de pesca a Wyoming para su cumpleaños número 60, y luego quiere retribuir algo de dinero a su comunidad a través de una buena causa.

El afortunado hombre compró sus boletos en la tienda Maverik, Inc., ubicada en la calle 1624 Haines Ave. en la ciudad de Rapid City.

