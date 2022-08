Galán fulmina a Tsitsipas en primera ronda del US Open

Daniel Galán número 94 del ranking ATP deja en el camino nada más y nada menos que al número 5 del mundo, Stefanos Tsitsipas, uno de los estelares del circuito y quién además se jugaba la posibilidad de ascender al primero del ranking ATP, al cierre del US Open, el último Grand Slam del año.

“Estoy muy orgulloso. Nos preparamos toda la vida para jugar en canchas y rivales como estos. Estoy contento tan solo de jugar aquí”, declaró Galán en el estadio Louis Armstrong, donde se disputó el partido.

El colombiano se endrantará con el australiano Jordan Thompson, número 102 de la ATP, que también sorprendió en su debut al italiano Lorenzo Sonego (63) en cinco sets.

Galán jugará el miércoles ante Jordan Thompson. DINO GARCÍA

Galán accedió al cuadro principal del US Open tras derrotar en su último partido de la fase de clasificación al italiano Matteo Arnaldi.

“Dominó el partido. Simplemente no pude entrar en su juego”, dijo Tsitsipas.

El griego estuvo lejos de su mejor momento y luchó por encontrar consistencia, pero Galán estuvo soberbio en su debut en el cuadro principal del US Open y jugó muchos de los primeros intercambios desde dentro de la línea de base mientras aprovechaba su ventaja.

“Estaba muy motivado antes de que comenzara el US Open porque sabía que podía usar este torneo para acercarme al puesto número 1. Sería muy extraño y muy inusual si no se me pasara por la cabeza, porque esto es algo que quería desde que era niño y sé que ahora era mi oportunidad de dar un paso adelante”, se lamentó Tsitsipas.