Arrestan a novia de rapero Tekashi 69 por atacarlo a golpes en lujoso club nocturno de Miami, Florida

La novia del rapero Tekashi 6ix9ine fue arrestada en Miami luego de que, alegadamente, golpeara al artista en el exterior de un club de la ciudad.

Rachel Wattley, de 25 años, fue ingresada a la prisión de Miami-Dade, a eso de las 3:40 a.m., luego de que golpeara en múltiples ocasiones al rapero en el interior de Kiki by the River, un club nocturno y restaurante en 455 NW N River Drive.

La información al momento no precisa cómo y por qué inició la trifulca.

Wattley y Tekashi, cuyo nombre de pila es Daniel Hernández, 26, han estado saliendo por tres años.

La pareja fue escoltada hasta el exterior del lugar poco después de las 12 a.m. después que la mujer le agarró su cadena y lo golpeó varias veces en la cara, reportó el Departamento de Policía de Miami.

En el exterior del lugar, continuaron discutiendo, y la mujer lo habría agredido nuevamente.

Agentes notaron que el área izquierda del cachete Hernández estaba inflamada y este le dijo a policías que la mujer lo había golpeado.

Aunque el artista abandonó la escena, y, aunque las autoridades le pidieron que regresara, este se negó.

Wattley, originaria de Casselberry, Florida, fue acusada de agresión.

Tekashi 6ix9ine, que nació y se crió en Brooklyn, Nueva York, inició su carrera artística en el 2017.

El rapero, de 26 años, ha tenido varios problemas con la ley.

El joven se declaró culpable de usar a una menor para un acto sexual en un caso que inició en el 2015.

Como resultado fue sentenciado a probatoria. En el 2018, de origen boricua y mexicano fue arrestado nuevamente por crimen organizado relacionado con su participación en la pandilla Nine Trey. En diciembre del 2019, fue sentenciado a dos años de cárcel.

El convicto sirvió como testigo estrella de la fiscalía en Manhattan contra exsocios, por lo que muchos lo tildaron de “soplón”.