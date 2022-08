Connie Peña, la doble de J.Lo, comparte video para demostrar que la confunden con la cantante

Ponerse en los zapatos de Jennifer López resultó una aventura divertida para Connie Peña, la famosa doble de J.Lo, quien grabó de manera in fraganti a los fans e incluso algunos fotógrafos que la siguieron por la popular calle Rodeo Drive de Los Ángeles pensando que era la estrella latina.

Connie P, como se hace llamar ahora la también bailarina y cantante, usó un atuendo en blusa sexy y un ajustado pantalón, como los que usa la esposa de Ben Affleck, para no ser reconocida.

A su paso, la gente se acercaba a ella, le tomaba fotografías o le pedían la selfie.

La doble fue custodiada por un elemento de seguridad que prácticamente “le espantaba” a quienes se acercaban a ella.

“Queríamos hacer ese contenido, el video, con un influencer que se llama Henry, porque me dice él y siempre los medios me preguntan: ¿Es en serio que te confunden con J.Lo?

“Yo les digo que sí, cada rato, todo el tiempo, por eso me propuso ir de shopping a Rodeo Drive, en Los Ángeles“, afirmó Connie, quien radica en Las Vegas.

La cantante, quien tiene las mismas curvas que J.Lo, pidió seguridad para hacer este experimento.

“Es que sí está pesado”, comentó, “la experiencia es bonita, pero la gente sí se acerca. Así que me pusieron la seguridad, y fuimos a Rodeo, y él pudo capturar las escenas cuando la gente se me acercaba o gritaba.

El especial en video que grabaron lleva por título ‘Un Día en los Zapatos de J.Lo’. View this post on Instagram A post shared by Connie Pena (@conniepena)

