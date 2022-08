Natti Natasha por primera vez fue a la cárcel, con su hija Vida Isabelle, para ver a Raphy Pina

Natti Natasha compartió con sus millones de seguidores una noticia que la tiene muy feliz: ella y su hija Vida Isabelle pudieron ir a la cárcel a visitar a Raphy Pina, su pareja y padre de la pequeña.

Mediante un video que la cantante dominicana de reggaeton compartió a través de las redes sociales contó los detalles de lo que fue esta visita al empresario de la industria musical, quien está cumpliendo con una condena de 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego.

“Yo quiero que todos se enteren, y primero que se enteren conmigo y que lo celebren, que ayer por fin por primera vez Vidita y yo pudimos ver al papito mas lindo de todo el planeta tierra: pudimos ver a Raphy y adivinen ¿quién empezó a caminar solita? Si, la señorita Vida Isabelle Pina Gutierrez empezó a caminar solita, sin agarrarse de nada, sonriendo, jugando, al frente de su papito y adivinen quien estaba diciéndole dime dime dime vidita dime”, expresó en principio Natti Natasha.

“Uno de los momentos más emocionantes de mi vida, mas lindos, un momento perfecto, no se los se explicar entonces yo quiero que ustedes lo celebren conmigo y que le envíen las mejores vibras a Raphy, es la primera vez y me hacía una falta inmensa verlo. Así que quiero que ustedhttps://www.instagram.com/reel/Ch53P_cDLzF/?igshid=YmMyMTA2M2Y=es lo celebren conmigo, que Vidita caminó, que camino enfrente de él, más perfecto de ahí no podía pasar”, continuó la dominicana, quien también agradeció a sus fanáticos por el apoyo que le han brindado en todos los aspectos de su vida.

Hace algunos días en la cuenta de Instagram de Raphi Pina y de Vida Isabelle se anunció que la pequeña iría a visitar a su padre, a quien vió por última vez el día en que recibió su sentencia y debió entregarse a las autoridades correspondientes.

“WOW ! aquí leyendo la confirmación de que voy a ver a mi pa’, y le enseñaré unos pasitos que estoy aprendiendo. Que ustedes creen que él me va a decir ?!!! DI … DI “, fue el mensaje con el que hicieron el anuncio, acompañado de una foto de Vida Isabelle con cara de sorpresa y sentada frente a una computadora portátil.

