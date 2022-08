La hija de Raphy Pina y Natti Natasha reaparece en Instagram con una sorpresa para su padre en prisión

Vida Isabelle, la hija de Raphy Pina y la cantante dominicana Natti Natasha, dio sus primeros pasos. En la cuenta de Instagram de la pequeña publicaron un video en el que aparece junto a su madre y se ve como la bebé camina unos cuantos pasos.

Vida Isabelle había estado ausente de las redes sociales desde que Raphy Pina ingresó a la cárcel tras ser condenado a 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego. En el mensaje con el que acompañaron el video explican que se había acordado que la próxima aparición de la pequeña en Instagram sería cuando su padre estuviera en libertad, pero desearon hacerle saber, a través de los medios televisivos que repliquen el video, que Vida Isabelle ya camina.

“Hola a mis ti@s de IG. Mi pa’ y yo habíamos quedado que la próxima foto es cuando él saliera, pero Ma’ y yo queremos darle una sorpresita y vea por los programas de Tv , que ve en donde él está que acabo de dar mis primeros Pasitos con mi mamita ninda. Mis hermanos, Ma’ yo y un montón de gente Te extrañamos pero Ma’ me dijo que te veremos pronto. La gente dice que me parezco a ti y ma dice que tienes todo planificado jaja le dejaste un clon a Ma’. Te Amo y te esperamos pronto por que el único Riesgo que hay aquí es que no se acabe el #DimeDimeDime ni la lechita que bebo muchoooo”, dijeron.

Los seguidores de Pina habían sentido la ausencia de Vida Isabelle de las redes sociales, pues era él quien mostraba el día a día de la bebé para todos sus seguidores, quienes estaban encantados y expresaban su cariño hacia ellos.

Una de las últimas fotografías que publicó Pina antes de entrar a la cárcel fue una de toda su familia en el cumpleaños número 1 de Vida Isabelle, al cual él pudo asistir tras un permiso especial pues estaba cumpliendo con arresto domiciliario hasta la condena.

