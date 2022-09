J Balvin se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano

La Fundación Vitae, que se dedica a difundir valores a través de las artes y los grandes medios de comunicación, invitó a 25 artistas internacionales a encontrarse con el papa Francisco este miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre.

Personalidades del cine y de la música como el cantante y productor colombiano J Balvin se reunieron durante más de dos horas en la Ciudad del Vaticano dialogando con el pontífice argentino, quien les pidió compromiso para con su arte mejorar el mundo.

“Pocos nos tomamos selfies sonriendo y otra flow latino Gang con el Papa Francisco. Siempre en VIBRA ALTA, AMOR Y TOLERANCIA. Pd. Al final un video pa Que entiendan la vibra”, escribió Balvin en Instagram.

“Fue muy bonita porque se pudo compartir el punto de vista como artista y de cómo se puede mejorar el mundo. Creo que dando ejemplo, aunque yo tenga muchos defectos, creo que puedo ayudar a la juventud para que tengan un acercamiento más a Dios”, expresó a los medios el reguetonero de nombre real José Álvaro Osorio Balvin.

Entre los invitados también destacan la actriz estadounidense Patricia Heaton, el tenor italiano Andrea Bocelli, el actor británico David Oyelowo, la cantante canadiense Alessi Cara y más.

“Tenemos el gran reto de Construir, con la participación del Papa, el inicio de una conversación acerca de cómo podemos aprovechar las artes, medios y el entretenimiento para desencadenar una transformación cultural que promueva el bien común, los valores universales y el encuentro entre las personas”, dijo Luis Quinelli, presidente de la Fundación Vitae Globall, promotora del evento.

El Papa Francisco busca fomentar una cultura de unidad con contenido inspirador que provenga de las celebridades, quienes tienen responsabilidad de llevar a su público valores universales, así como promover el encuentro.

“Como la verdad, el bien y, particularmente para los artistas, la belleza, un camino de contemplación. ¡Ustedes son predicadores de la belleza! ¡La belleza es buena, la belleza cura, la belleza te lleva adelante en el camino!”, indicó el Papa Francisco en un breve comunicado.

Por otra parte, el evento seguirá a una serie de reuniones que Francisco sostuvo recientemente con los cardenales de la Iglesia Católica Romana en medio de rumores sobre su salud y su posible retiro. View this post on Instagram A post shared by Pope Francis (@franciscus)

Sigue leyendo: Recuerda la mansión de estilo japonés que J Balvin tiene en Medellín

– El papa Francisco no descartó un futuro retiro al admitir que deberá reducir su ritmo de viajes o “hacerse a un lado”

– Papa pide perdón por abuso sexual en internados canadienses