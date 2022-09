Target retira galletas con forma de animales White Fudge por contener alambre de metal

Target está retirando las galletas de chocolate blanco con forma de animales que se venden sus tiendas de todo Estados Unidos porque pueden contener metal.

El retiro de las galletas se inició cuando se encontró metal (alambre) dentro de una porción de los bocadillos. Las galletas Market Pantry White Fudge Animal se cubren con glaseado blanco y chispas y se almacenan en una jarra de plástico con forma de oso de 44 oz.

Las galletas sujetas a retiro tienen fecha de caducidad del 21 de febrero, número de lote Y052722, marcas de tiempo de 15:00 a 23:00 y con código UPC 085239817698. De acuerdo con la compañía de galletas, ningún otro lote o producto se ve afectado.

Los datos de las galletas sujetas a retiro se pueden encontrar en la parte posterior del envase de oso, debajo del panel nutricional.

El aviso compartido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advierte que “los objetos extraños transmitidos por los alimentos que son duros, afilados y grandes tienen más probabilidades de causar lesiones graves o lesiones dentales”.

“Los objetos extraños transmitidos por los alimentos que son flexibles, no afilados y de menor longitud tienen más probabilidades de causar lesiones menores, como asfixia transitoria o pequeñas laceraciones en el sistema gastrointestinal”, se lee en el comunicado.

Las galletas Market Pantry White Fudge Animal afectadas se enviaron a tiendas minoristas de Target en el país, pero se desconoce cuántos productos se vieron afectados.

Se insta a los consumidores que hayan comprado el producto retirado a que dejen de consumir el producto y lo devuelvan al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Para cualquier pregunta, los consumidores pueden comunicarse con la compañía de galletas DF Stauffer Biscuit Co., Inc. al 888-480-1988, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., comparte la FDA.

