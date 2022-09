Emma Heming compartió cómo ha estado lidiando con el diagnóstico de afasia de su esposo Bruce Willis

El pasado marzo, la familia de Bruce Willis reveló en una declaración conjunta que el actor había sido diagnosticado con afasia, que es causada por daño cerebral y afecta la capacidad de comunicarse.

“Queremos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, lo que está afectando sus habilidades cognitivas”, escribió su hija Rumer Willis en Instagram.

Desde entonces, los miembros de la familia del protagonista de ‘Die Hard’ se han sentido conmovidos por la gran cantidad de apoyo que han recibido desde que se anunció, además, la decisión de la estrella de acción de dejar de actuar debido al deterioro de su salud.

Ahora, ha sido su esposa Emma Heming Willis, quien ha sido abierta sobre los altibajos de apoyar a Bruce Willis en su viaje de salud luego de su diagnóstico de afasia y publicó un video en el que habló sobre su duelo “paralizante”.

En la grabación se ve a Heming “encontrando nuevos pasatiempos, saliendo de su zona de confort y manteniéndose activa” como haciendo ejercicio, haciendo jardinería, pintando una cerca y jugando al tenis.

“Mi dolor puede ser paralizante, pero estoy aprendiendo a vivir junto a él” Emma Heming Willis

Luego, agregó algunos consejos de la hija de Bruce, Scout , escribiendo: “Como me dijo mi hijastra @scoutlaruewillis, el dolor es la forma más profunda y pura de amor. Espero que también encuentres algo de consuelo en eso”.

Emma terminó su pie de foto con hashtags que gritan el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo, que se lleva a cabo el 30 de agosto de cada año.

Poco después de que se diera a conocer el estado de salud de Bruce, Emma reveló que el diagnóstico de su esposo le rompió el corazón y que había estado luchando contra problemas mentales.

“Pongo las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo que descubrí que no me convierte en ningún tipo de héroe”, y agregó: “Esa cantidad de atención por todos los demás en mi hogar ha afectado mi salud mental y mi salud en general, y es no sirvió a nadie en mi familia”. dijo durante una entrevista con The Bump. View this post on Instagram A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

