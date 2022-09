Michelob Ultra tiene latas de edición limitada en honor a Serena Williams

Michelob Ultra lanzará una edición limitada de latas en honor a Serena Williams. La tenista puso fin a su legendaria carrera profesional que inició en 1995.

El anuncio de la cervecera sobre las latas con la imagen de Serena Williams sucedió después del último partido de individuales que tuvo la tenista en el US Open el viernes.

Los paquetes de edición especial de latas en homenaje a Serena Williams tienen 24 piezas cada uno.

De acuerdo con People, los paquetes incluyen una lata que conmemora cada título importante en la carrera de tenis de Williams y una última que rinde homenaje a sus victorias fuera de la cancha.

A can for every major victory and one more for everything she will continue to achieve. We made 100 of these special 24-packs to toast the G.O.A.T. @serenawilliams and the joy she’s had on and off the court​.​

Reply with #SerenaPack if you need one! pic.twitter.com/ZXUCPY7aMV

— Michelob ULTRA (@MichelobULTRA) September 3, 2022