Cabal y Farah imponen el “Colombian Power” en el US Open

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, originarios de Cali, Colombia ratificaron el buen momento que atraviesan obteniendo en cada ronda victorias más difíciles que los ubican nuevamente como favoritos al título de campeones del US Open, que ya lograron hace tres años.

El partido contra la pareja Puetz/Venus se extendió a tres sets, lo que da la medida de que la victoria fue muy exigida. En la primera ronda se impusieron en dos sets a Sébastien Gorzny y Alex Michelson y en segunda, en tres sets para derrotar al doble integrado por el ecuatoriano Diego Hidalgo y el francés Fabien Reboul por la vía del tie-break.

La tercera ronda no podía ser para nada fácil y como venían con todo el ímpetu, este lunes pudieron vencer remontando tras perder el primer parcial. Kabal y Farah anotaron un 78% en el primer servicio e hicieron de esa herramienta la base para ganar y pisar firmes ya en cuartos de final.

“Venimos de unas buenas semanas de buen entrenamiento, de buen tenis, preparando el torneo y estamos saludables que es lo más importante”, declaró Juan Sebastián Cabal sobre la pista del estadio Grandstand donde se disputó el partido.

Los colombianos celebran su pase a cuartos de final del US Open. DINO GARCÍA

El público, nuevamente jugó un rol determinante en la victoria. Gran cantidad de colombianos animaron en la cancha del Grandstand. Gritando “vamos carajo” y vistiendo camisetas amarillas y en medio de las candentes temperaturas, los aficionados cafeteros pusieron la nota de algarabía.

Gran temporada

En la presente temporada Cabal y Farah llegaron a semifinales de Wimbledon, donde quedaron campeones también en 2019, año en el que los confirmaron como una de las mejores parejas de todos los tiempos, un récord de 19 títulos simultáneos en el circuito.

Los colombianos se enfrentarán ahora al doble conformado por Lloyd Glasspool y Harry Heliovara, que eliminaron a los australianos Nick Kyrgios y Thanasi Kokinakis por 3-6, 7(8)-6(6) y 7(10)-6(8).

De ganar el US Open Cabal y Farah se convertirían en la primera pareja no estadounidense en ganar múltiples títulos de dobles masculinos del US Open en el siglo XXI.