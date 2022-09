A Marc Anthony le aparece un doble y dice que le piden fotos en la calle

Marc Anthony tiene un doble. En las redes sociales se difundió un video en el que se ve a un hombre con una camiseta gris, lentes de sol y una aparienhttps://eldiariony.com/tema/marc-anthony/cia física muy parecida a la de la estrella boricua de la salsa.

A hombre comienzan a grabarlo y le dicen sobre su gran parecido al intérprete de ‘Flor Pálida’ y él reacciona ante la situación, que no es algo nuevo. El hombre revela que constantemente le destacan su parecido con el salsero.

“Oye, todos los días me lo dicen. Todos los días me lo dicen sin falta. La gente me ha parado, me han tomado fotos. Dos o tres veces al día, sin falta”, dice el hombre volviéndose a poner sus lentes de sol, alejándose del lugar y sonriendo ampliamente ante la situación.

El cantante boricua Marc Anthony recientemente fue el protagonista de un video que publicó su prometida, la modelo paraguaya Nadia Ferreira. Mientras ambos viajaban en una avión privado, Ferreira aseguró que estaba viendo doble, pues a su lado, en uno de los sillones, descansaba un muñeco con el rostro de su futuro esposo.

En medio de muchas risas, Ferreira grabó al muñeco y luego mostró a Marc Anthony, quien sonreía ante la situación.

La pareja frecuentemente está viajando por el mundo debido a las muchas presentaciones que tiene el boricua para complacer a sus fanáticos en miles de ciudades. Hace algunas semanas visitaron Europa y el artista publicó una serie de fotografías desde algún terreno del viejo continente, con una gran paisaje. Allí, aparece Ferreira abrazándolo desde atrás.

“Princeless moments in Europe”, fue el mensaje con el que Marc Anthony compartió estas fotografías en su cuenta de Instagram.

