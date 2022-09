Aumento mensual en cheques de Seguro Social en el 2023 podría ser de hasta $168 dólares

El aumento mensual en los cheques del Seguro Social a partir de enero de 2023 con base en la fórmula de Ajuste por costo de vida (COLA) podría ser de hasta $168 dólares, según estimaciones de expertos.

El medio Motley Fool reportó esta semana que, bajo la consideración de que el COLA aumente entre 9.3% y 10.1% el año próximo, como anticipan grupos como The Senior Citizens League, la cifra mensual podría alcanzar el número anterior, lo que redondearía el incremento anual total a unos $2,000.

La Administración del Seguro Social (SSA) se basa en el COLA para establecer la cantidad que le pagan mensualmente a los retirados. A su vez, el ajuste dependerá de los niveles de inflación entre julio y septiembre de este año.

El COLA busca que los beneficiarios del programa puedan contar con los fondos para hacer frente a la inflación.

Por los pasados 12 meses, los precios de la gasolina aumentaron un 32.9%; mientras que el de los alimentos un 10.9%. Es por esto que los retirados verán uno de los aumentos más grandes en los cheques en el 2023. Desde el 1981, los retirados que reciben fondos de la SSA no habían recibido un aumento como el que se espera desde enero del año próximo.

“El propósito del COLA es asegurar que no reduzca el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debido a la inflación. El COLA se basa en el aumento en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés), desde el tercer trimestre del último año que se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber un COLA”, explicó la oficina en un comunicado de prensa en su sitio web.

