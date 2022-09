El problema con el aumento en los cheques de Seguro Social en el 2023 por COLA

El aumento de los cheques del Seguro Social en el 2023 con base en el Ajuste por costo de vida (COLA) no significa que el poder adquisitivo de los retirados aumente considerablemente.

Un análisis de The Motley Fool señala las fallas de esta fórmula, ya que no considera ciertos gastos esenciales de las personas de la tercera edad como son los de cuidado de salud.

Ejemplo de esto son el costo de las primas de la Parte B del Medicare que pudieran reducir el monto asignado por Seguro Social. El dinero para la cobertura proviene del Seguro Social.

Según el reporte, en caso de que la medición establezca un aumento máximo de 10% de COLA para el próximo año, lo anterior significa que las personas verán un incremento en los beneficios por esa cantidad dado el hecho de que los costos generales de vida están 10% más altos sin filtrar por reglones.

La Administración del Seguro Social (SSA) establece el COLA midiendo los niveles de inflación durante los meses de julio, agosto y septiembre.

La agencia utiliza el cálculo conocido como CPI-W o Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos para determinar la cantidad.

El índice mide el cambio promedio en los precios de bienes y servicios equivalentes al gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada.

“El propósito del COLA es asegurar que no reduzca el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debido a la inflación. El COLA se basa en el aumento en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés), desde el tercer trimestre del último año que se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber un COLA”, explica la SSA en un comunicado en su sitio web.

En octubre, la SSA anunciará formalmente la cantidad del ajuste para el próximo año. Estimaciones preliminares apuntan a que los beneficiarios recibirían, en promedio, unos $159 dólares extra mensuales.

Te puede interesar:

¿Por qué el aumento de hasta 10% por COLA en cheques de Seguro Social para el 2023 no sería suficiente para los retirados?