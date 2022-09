Pelé, David Beckham y otras figuras del deporte reaccionan a la muerte de la Reina Isabel II

La Reina Isabel II, quien falleció este jueves a sus 96 años de edad, será recordada entre muchas cosas, por su gran cercanía con el mundo de los deportes, en el que presenció y formó parte de varios momentos históricos. Es por ello que algunos de sus protagonistas más importantes han decidido rendir un sentido homenaje de despedida.

El icónico ex jugador inglés David Beckham, fue una de las máximas figuras que se pronunció sobre la muerte de la monarca, manifestando su tristeza y agradeciéndole por haber sido una fuente de inspiración al tiempo que destacó la valentía con la que afrontó los momentos difíciles de la historia.

“Estoy realmente triste por la muerte de Su Majestad, la Reina. Qué lluvia de amor y respeto vimos por el Jubileo de Platino por su vida de servicio. Lo devastados que nos sentimos hoy muestra lo que ella ha significado para la gente en este país y en todo el mundo. Cuánto nos inspiró con su liderazgo. Cómo nos consolaba cuando los tiempos eran difíciles. Hasta sus últimos días sirvió a su país con dignidad y gracia. Este año ella habría sabido lo amada que era. Mis pensamientos y oraciones están con nuestra Familia Real”, expresó Beckham en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el legendario futbolista brasileño, Pelé, también utilizó la mencionada red social para manifestar sus sentimientos por el fallecimiento de la Reina Isabel II, de quien se declaró “fan” desde el día que la conoció cuando esta visitó Brasil en 1966. Asimismo, recordó cuando de su mano, recibió la Orden del Imperio Británico, el mayor honor de Inglaterra.

“Soy un gran fan de la reina Isabel II desde la primera vez que la vi en persona, en 1968, cuando vino a Brasil para presenciar nuestro amor por el fútbol y conoció la magia del abarrotado Maracanã. Unos años después ella generosamente me otorgó la Orden del Imperio Británico, el mayor honor del país. Sus acciones marcaron generaciones. Este legado durará para siempre”, puntualizó el multicampeón del mundo.

Siendo el fútbol el deporte más emblemático de Inglaterra, no podían faltar los pronunciamientos de los distintos clubes y de la propia Premier League los cuales dedicaron mensajes de condolencia para con la Familia Real, entre ellos, el Arsenal, equipo del que era fanática la reina. The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke— Premier League (@premierleague) September 8, 2022 We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen.



Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service.— Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022

Otros que también se tomaron el tiempo para despedir a la monarca fueron los ex futbolistas ingleses, Gary Lineker, Michael Owen y Steven Gerard. Mientras que deportistas como el peleador Tyson Fury también dedicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales. Such a terribly sad day. Her Majesty The Queen has died. A truly remarkable woman who served her country with dignity, loyalty and grace. A comforting ever present in the lives of most of us. Rest In Peace, Your Majesty.— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) September 8, 2022 RIP to Her Majesty Queen Elizabeth II



Thank you Ma'am for your lifetime of service and dedication. pic.twitter.com/pUFLnUaiSl— Michael Owen (@themichaelowen) September 8, 2022

