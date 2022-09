El día que Rafa Nadal rechazó una invitación de la Reina Isabel II

El mundo ha quedado conmocionado este jueves con el fallecimiento de la Reina Isabel II, la monarca de Reino Unido que siempre tuvo gran afinidad por el deporte y sus protagonistas, entre ellos el tenista Rafa Nadal, con quien protagonizó la que hoy es una curiosa anécdota de la que el español no estará muy orgulloso.

Y es que Rafa Nadal seguramente pertenece a una muy corta lista de personas que se atrevieron a rechazar una invitación para almorzar con la mismísima Reina Isabel II. Esto ocurrió en el año 2010 cuando se celebraba el tradicional campeonato de Wimbledon en Inglaterra, según lo reseñó hace un par de meses el medio Daily Mirror.

Rafael Nadal snubbed rare invitation from Queen in favour of focusing on Wimbledon https://t.co/VNg3332hSU pic.twitter.com/eNyKxPajEg — Mirror Sport (@MirrorSport) July 7, 2022

En aquel momento, el ex número uno del mundo argumentó que no pudo aceptar dicha invitación debido a que tenía que cumplir con sus rutinas de entrenamiento y preparación para el partido de segunda ronda contra el neerlandés Robin Haase.

“Ha sido decepcionante, pero el club sabe que tengo mis rutinas antes de cada partido. Sabía que iba a ser un enfrentamiento muy difícil. Tenía que practicar, así que me fue imposible conocerla. Tengo mis rutinas: antes de cada partido, es complicado no saber cuándo vas a jugar exactamente”, expresó el jugador que hace uno días fue eliminado del US Open.

En el ámbito deportivo, la decisión le dio la razón a Nadal que terminó conquistando el que fue su segundo torneo de Wimbledon tras derrotar en la final al checo Thomas Berdych.

La Reina Isabel II no pareció tomarse de la mejor manera el rechazo de Rafa Nadal y eso quedó evidenciado cuando esta no se quedó para presenciar el partido del español pese a que había estado en el recinto deportivo viendo el partido de británico Andy Murray.

El icónico tenista esperaba que la monarca estuviera en el palco real de la pista central para ver su partido y así tener la oportunidad de conocerla, por lo que, no contar con su presencia fue algo “decepcionante” para el.

“Lo digo en serio, pensaba que la reina vendría a ver mi partido. Me hubiera encantado tener la oportunidad de conocerla después del encuentro. Pero no fue posible porque creo que la reina se marchó poco antes. Fue decepcionante. Me entusiasmaba la idea de conocerla, pero el partido era también muy importante“, se justificó Nadal en su en una conversación con Daily Mirror.

Lea también:

– La Reina Isabel II falleció siendo la fan número uno de Cristiano Ronaldo

– Equipos de la Premier League reaccionan al fallecimiento de la Reina Isabel II

– El Mundial Qatar 2022 será el primero sin la Reina Isabel II