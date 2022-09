Gennady Golovkin al Canelo Álvarez: “Una abeja no podría explicarle a una mosca que la miel es mejor que la mier…”

Finalmente entramos en la recta final para vivir la tan esperada trilogía que protagonizan los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin en el peso supermediano y le kazajo se mantiene sereno en lo que respecta al juego previo para no caer en provocaciones del mexicano.

Se vivirá una auténtica batalla que podría ser más épica que las primeras dos paleas en territorio estadounidense. Esta vez será el pleito en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y antes de subirse al ring el Canelo ha llevado una pelea intensa para provocar a su contrincante.

“Para mí, es solo otra pelea, aunque con un boxeador destacado y un boxeador muy interesante. Va a ser una pelea interesante, pero de nuevo, nada personal. Tomemos a mi oponente contra Dmitry Bivol, no hubo nada personal en esa pelea, era solo boxeo”, manifestó GGG en una entrevista para The Fight de Teddy Atlas.

La pelea será el sábado 17 de septiembre y antes de llegar a ese día quedarán en el recuerdo las polémicas ruedas de prensa y entrevistas que ha realizado con muchos insultos hacia el kazajo. Incluso ha repetido muchas veces que, para él, esta pelea la toma como personal.

“Lo mismo aquí para mí. Son solo negocios, solo boxeo. No veo ningún motivo para entrar en detalles personales al respecto, no vale la pena. Por la forma en que se ha comportado (Canelo Álvarez) durante los últimos cuatro años, no quiero descender a su nivel”, agregó Golovkin en la charla.

Además de eso, dejó claro que no está dispuesto a caer en el juego previo de palabras obscenas que ha propuesto el pugilista tapatío.

“Si no puedes hablar de boxeo y comunicarte con tu oponente sin insultarlo, sin usar obscenidades o hablar basura mientras dices, palabras obscenas, no vale la pena comunicarse con ese oponente. Tenemos un dicho que se puede traducir textualmente. Una abeja no podría explicarle a una mosca que la miel es mejor que la mierda. Simplemente no vale la pena intentar hacer eso”, finalizó Golovkin.

