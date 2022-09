3 estrategias que siempre debes evitar al jugar lotería

Si bien normalmente se comparten estrategias sobre cómo jugar mejor a la lotería, aprender lo que no debes hacer es igual de valioso. Por eso, aquí te compartimos tres estrategias que siempre debes evitar, según los expertos.

1. Evitar jugar número de ‘mala suerte’

Un consejo importante es dejar de jugar un número debido a supersticiones, según se dijo en Lottery N Go, un portal en donde se venden boletos de lotería.

Si, por ejemplo, evitas usar un número porque es de mala suerte, como el número 13, estarías descartando números perfectamente seleccionables.

Por eso, lo mejor es que seas racional al elegir tus números de lotería, ya que cada número tiene las mismas probabilidades de salir sorteado.

2. Jugar números consecutivos

Si bien cada número tiene la misma posibilidad de ser elegido, el orden de los números también es importante.

Una vez que se extrae el primer número de un juego, las probabilidades cambian, por lo que es importante no elegir todos los números consecutivos, como 1-2-3.

También evita usar todos los números bajos, todos los números pares u otros números de semejanza agrupada.

Si bien todavía existe la posibilidad de que este tipo de conjuntos de números ganen, es la opción menos posible de suceder.

3. Jugar cuando se esté sorteando un premio mayor

Aunque parezca raro, este es un buen consejo. Y es que, si el premio mayor es enorme, lo mejor es no comprar un boleto. Aunque ganar miles de millones de dólares pueden ser tentador, recuerda que millones de personas también estarán jugando.

Y cuantos más jugadores participen en el juego, menos probabilidades tendrás de ganar.

Si no puedes evitar jugar para ganar el gran premio mayor, al menos no gastes demasiado dinero en él, para que no desperdicies tanto.

