La respuesta no tardó en llegar: Andy Ruiz se defendió de las críticas de Julio César Chávez: “Yo esperaría apoyo de él, no insultos”

Andy Ruiz logró una victoria contundente ante Luis “King Kong” Ortiz al vencerlo por decisión unánime en combate entre peso pesados, pero algunas críticas llegaron de parte de la leyenda del boxeo Julio César Chávez. Ahora una semana después del combate Ruiz ha decidido responderle al Gran Campeón.

En aquella ocasión durante el en vivo de la pelea, Chávez tomó sus redes sociales para invitar a Ruiz a que lanzara golpes a Ortiz, en una acción que fue muy criticada en redes sociales porque incluía un insulto.

“Tira golpes, huevón“, escribió la leyenda del boxeo mexicano, algo que no cayó nada bien en el entorno del apodado Destroyer por lo que pasó a responderle lo que vivió en el ring.

“Me parece increíble que Julio no entienda lo complicado que es enfrentar un zurdo tan peligroso y tan técnico, además con la pegada bestial y que no se le olvide a Julio que los golpes en pesos pesados son otra cosa”, comentó el mexicano-estadounidense en declaraciones para Universal Deportes.

Pero todo no quedó ahí porque Ruiz también se refirió a que de Julio esperaría apoyo y no insultos, teniendo en cuenta que es el “único campeón de México” en dicha categoría de peso pesado.

“Yo esperaría apoyo de Julio, no insultos. Soy el único campeón mundial de México en los pesos pesados en toda la historia y no creo que por mucho tiempo haya otro prospecto mexicano en esta división”, comentó.

Por último el padre de Andy Ruiz también se inmiscuyó en la polémica y aseguró que Julio César Chávez sabe lo que es ver que a sus hijos los golpeen, por lo que pasó a comparar la

“Julio debe de entender lo jodido que es que te toquen a tus hijos, él tiene hijos. Andy ganó una pelea cerrada, pero al final ganó y yo creo que, si hubiera ganado el cubano, todos sus paisanos lo estarían apoyando y no pegándole”.

