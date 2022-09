Familiares de Julian Assange exigen su liberación ante llegada de Antony Blinken a México

El padre y hermano de Julian Assange, John y Gabriel Shipton, se manifestaron frente la sede de la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para demandar la liberación del fundador de Wikileaks.

Los familiares de Assange acompañaron al colectivo #24F Coalición Vida y Libertad que convocó a una rodada y manifestación, previo a la visita este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien participará en un diálogo de alto nivel.

“Quiero dar las gracias a México por su hospitalidad y apoyo a Julian Assange, su apoyo ha sido tremendo particularmente (el presidente) Andrés Manuel López Obrador”, dijo el padre de Assange frente a la sede diplomática estadounidense.

Mientras que el hermano expuso que Blinken no puede viajar por el mundo “sermoneando a los países sobre su libertad de prensa, mientras mantiene a uno de los editores más importantes del mundo en Gran Bretaña”.

El pasado miércoles, el mandatario mexicano reveló que el expresidente uruguayo José Mujica, la familia del fundador de Wikileaks Julian Assange, y Aleida Guevara, la hija del “Che” Guevara, han confirmado su asistencia a las fiestas patrias de México, el 15 y 16 de septiembre.

La ceremonia del Grito de Independencia, que conmemora el inicio de la lucha para independizarse de España que convocó el cura Miguel Hidalgo en 1810, ha levantado expectativa este 2022 porque será la primera vez que ocurra con público tras la pandemia.

López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones su apoyo a Julian Assange y en enero de 2021 le ofreció asilo político al fundador de WikiLeaks.

A mediados de julio pasado, López Obrador contó en conferencia que en su más reciente visita al presidente Joe Biden le dejó una carta para pedir la exoneración del periodista australiano Julian Assange, a quien las autoridades estadounidenses buscan juzgar por las revelaciones de su portal WikiLeaks.

“Le dejé una carta al presidente sobre Julian Assange, explicándole de que no cometió ningún delito grave, Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano, y ejerció su libertad y que detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión”, señaló el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa del 18 de julio.

Lea también: