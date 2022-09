Lanzan crédito hipotecario para ayudar a propietarios afroamericanos a comprar vivienda

Legacy Home Loans, la firma de banca hipotecaria Black Led, con sede en Las Vegas, Nevada, anunció que ha desarrollado un “Programa de Crédito de Propósito Especial” (Special Purpose Credit Program, SPCP) para personas afroamericanas que quieren convertirse en propietarios.

El programa de préstamos fue desarrollado por Black Mortgage Professionals para Black Borrowers. “Nadie conoce a nuestra gente como nosotros”, dijo Ben Slayton , presidente y director ejecutivo de Legacy Home Loans.

En un comunicado a los medios la hipotecaria señala que el programa de préstamos SPCP de Legacy se probará en 6 ciudades de EE.UU.: Atlanta, Baltimore, Chicago, Detroit, Memphis y Filadelfia. Los prestatarios deben residir actualmente en un tramo censal de las 6 ciudades que tiene 51% o más de población afroamericana y se enfatiza que no hay restricciones de ningún tipo, en cuanto a dónde el comprador de vivienda afroamericano puede comprar su nueva casa.

La razón por la que Legacy nombró a su nuevo programa de préstamos SPCP: “Closing the gap”, es porque existe una brecha de propiedad de vivienda del 30% entre afroamericanos y blancos, lo que significa que solo 4 de cada diez 10 familias afroamericanas son propietarias de la casa en la que viven. Esto contrasta con 7 de cada 10 familias blancas propietarias de la casa en la que viven. Por lo tanto, la brecha de propiedad de vivienda es del 30%.

El programa de préstamos hipotecarios “Closing the Gap” de Legacy tiene la intención de ayudar a cerrar esta brecha del 30% en la propiedad de vivienda.

De acuerdo con la información, el programa de préstamo “Closing the gap” requiere solo el 1% de pago inicial; con tasación gratuita; programa de garantía de vivienda; asesoramiento para la compra de vivienda antes de adquirirla; asesoramiento para la compra de vivienda posterior al cierre; y asistencia financiera con el costo de cierre.

El programa de préstamos “Closing the gap” utiliza pautas de crédito basadas en factores tales como pagos oportunos de alquiler, facturas de servicios públicos, teléfono y seguro de automóvil. “Puede haber otros que presenten programas de préstamos SPCP similares, pero no se deje engañar, Legacy Home Loans es donde lo celebran, no solo lo toleran”. dijo Slayton.

El objetivo de LEGACY es financiar $1,000 millones de dólares a compradores de vivienda afroamericanos para fines de 2023 y financiar $1,000 millones de dólares y más a compradores de vivienda afroamericanos cada año a partir de entonces.

Para obtener más información sobre los préstamos hipotecarios Legacy y el programa de préstamos “Closing the gap”, ingrese aquí o llame al (844) 466-3669.

