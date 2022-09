Tres parientes adultos murieron ahogados en un lago de Nueva York

Nasrin Amin, joven de 21 años residente de Queens, murió tras pasar dos semanas hospitalizada luego de ser rescatada de un lago de Nueva York donde se habían ahogado su hermano menor y su cuñado.

La triple tragedia familiar comenzó cuando Afrid Haider, de 34 años, se estaba ahogando en White Lake, en la localidad Bethel del condado Sullivan de Nueva York el 28 de agosto. En medio de la emergencia, sus cuñados, los hermanos Basir (18) y Nasrin Amin (21), se lanzaron al lago para auxiliarlo.

La joven había estado en soporte vital desde la tragedia del 28 de agosto, día en el que murió su hermano. Su cuñado fue la segunda fatalidad, al día siguiente.

“Nas”, como la familia la llamaba para abreviar, no sabía nadar, pero de todos modos saltó para ayudar a sus parientes en apuros, según el diario Times Union. La joven había sido trasladada al Hospital Bellevue en la ciudad de Nueva York, pero nunca recuperó el conocimiento y murió el 10 de septiembre, informó el periódico.

El lunes fue sepultada junto a su hermano y cuñado en el Washington Memorial Park de Long Island, detalló NBC News. “Nuestra querida Nasrin está enterrada junto a su hermano Basir y su cuñado Afrid Haider. Este momento no se puede describir con palabras, sólo se siente”, describió una página en GoFundMe.

La familia estaba de vacaciones en White Lake el domingo 28 de agosto cuando Haider decidió ir a nadar. Empezó a forcejear y Basir saltó tras él. Pero como también tuvo problemas su hermana se unió a ayudar y los tres se hundieron bajo el agua.

Los servicios de emergencia los sacaron de una “parte profunda del lago” después de un período de tiempo no especificado. Los buzos aplicaron resucitación cardiopulmonar (RCP). Basir fue declarado muerto en un hospital y el cuñado falleció al día siguiente. Nasrin Amin fue considerada con muerte cerebral a principios de este mes.

“Nasrin era una persona increíble que tenía el corazón más amable”, dijo su hermano mayor, Faruque Amin, al Times Union. “Quería ser enfermera y ayudar a las personas en todo lo que pudiera. Su pasión por ayudar a los demás no tenía paralelo”.