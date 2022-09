Nacho Casano se reencontró con un viejo amigo de ‘La Casa de los Famosos 2’ y festejaron por todo lo alto

El actor Nacho Casano el pasado 8 de agosto quedó como uno de los finalistas de ‘La Casa de los Famosos 2‘, y antes de llegar al día que todo culminó hubo varios de los exparticipantes que decidieron reforzar el vínculo de amistad. Por ello, el argentino no puso en duda considerar a Toni Costa algo más allá que un simple conocido.

En las redes sociales se llegó a comentar que el modelo y el bailarín español le dieron una chispa completamente distinta las últimas semanas al reality show, tanto que al presentarse este reencuentro fueron muchas las reacciones que se generaron al respecto.

“Mi dúo favorito”, “Qué guapos, qué hermoso verlos juntos”, “Si no fuera porque Nacho y Toni seguían no me aguantaba hasta el final”, “Y por qué con Lewis y Niurka no te reuniste? Nacho”, “Los amigos”, “Definitivamente el cuarto azul fue lo mejor, unos verdaderos amigos”, “Los verdaderos campeones de la casa de los famosos”, “Los amamos. Su amistad es genial”, fueron algunas de las impresiones que generó verlos juntos.

Tras la llegada de Nacho a Miami, los conocidos aprovecharon y quisieron celebrar este gran encuentro como debía ser, y qué mejor manera que hacerlo con brindis, comida, lo que terminaron convirtiendo en una noche de chicos en compañía de otras personas.

Muchos de los fanáticos se preocuparon al no ver a Daniella Navarro en el compartir fugaz que realizaron estos caballeros. No obstante, no fue por un problema en específico, es que la venezolana desde hace algunos días ya tenía un compromiso con su hija, y debían asistir al concierto de Camilo que fue realizado el pasado sábado.

Sin embargo, Daniella y la expareja de Adamari López luego de su salida del reconocido reality show todo se fracturó por algunos malos entendidos que se generaron, y es que en medio de la polémica se pudieron presentar algunos chismes entre otros famosos que hicieron que la situación llegara a ese punto.

No obstante, ellos aclararon lo sucedido aunque nada volvió a ser igual como al inicio de la amistad que tenían.

