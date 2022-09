Presentan proyecto de ley para rastrear bienes incautados por el NYPD y la Fiscalía de NY

La concejal Tiffany Cabán presentó el proyecto de ley Int 0657-2022 Resolución de Apoyo a la Ley de Estabilidad PromPT, creado para rastrear los bienes incautados por los fiscales y la policía de Nueva York. La nueva medida se dio a conocer hoy durante una reunión del Concejo Municipal y junto a Cabán apoyaron la nueva legislación las concejales Althea Stevens, Jennifer Gutiérrez y Shahana Hanif.

“Los fiscales de distrito incautan dinero y propiedades en todos los frentes”, expresó la concejal Cabán luego de la presentación de la medida. “No se otorga el debido proceso a aquellos cuyos bienes están siendo embargados. No recuperan su propiedad, incluso si se desestima el caso. Es posible que ni siquiera sean objeto de una orden de allanamiento o de una investigación, pero es posible que sus bienes sean confiscados simplemente porque viven allí. La transparencia y la rendición de cuentas son muy necesarias”, acotó la legisladora.

Abiertos y transparentes

Cabán se quejó de que la fiscalía pide fondos al Concejo cuando no se conocen cuales son los verdaderos activos incautados. “Durante las audiencias presupuestarias, los fiscales vienen y nos dicen que no tienen los fondos necesarios para implementar reformas legales vitales, y piden cada vez más dinero de nosotros en el Concejo. No podemos evaluar los méritos de estos reclamos y alegatos si no conocemos el estado de los potencialmente cientos de millones de dólares en activos incautados. Si los fiscales quieren más dinero de nosotros cuando llegue el momento del presupuesto, al menos tendrán que ser abiertos y transparentes sobre lo que están haciendo con estos fondos”, señaló la concejal.

No devuelven bienes incautados

La compañía de recopilación de datos e investigación, Close Rosies, emitió la siguiente declaración: “Los fiscales del estado de Nueva York están obligados a devolver los bienes entregados voluntariamente o confiscados: pero los fiscales de distrito no siempre devuelven los bienes después de que se han retirado los cargos, como fue el caso de uno de nuestros miembros de Close Rosies. Incluso cuando finalmente se devolvió la propiedad, la oficina del fiscal de distrito fingió no haberla evaluado cuando se encontró evidencia de software de extracción de dispositivos. Informar sobre incautaciones de propiedades, subastas y extracciones de dispositivos es un paso inicial para controlar las malas prácticas de décadas e impugnar nuestra capacidad para tener éxito en las acciones de derechos civiles”.

Adicionalmente, la concejal Cabán presentó la resolución 0309-2022 en apoyo de S.2832B, presentado por la senadora del estado de Nueva York, Jessica Ramos, y A.4558B, por el asambleísta Dan Quart: la Ley de Estabilidad de Promoción Previa al Juicio (PromPT).

La concejal Shahana Hanif, quien fue otra de las promotoras de la medida, expresó: “Con demasiada frecuencia, la policía de Nueva York ha incautado y retenido propiedades sin siquiera un documento que indique lo que tomaron. Se abusa de esta práctica con regularidad y, a menudo, deja a las personas a las que apunta la policía con menos de lo que tenían antes de sus interacciones con la policía de Nueva York. Esto debe detenerse”, dijo la concejal.

Uno de los casos presentados por la concejal Tabán fue el de Shamika Crawford quien fue arrestada y separada de sus hijos. “Memoricen el nombre de Shamika Crawford”, expresó la funcionaria. “En 2019, fue arrestada en base a una denuncia de agresión por un delito menor vagamente redactado y presentado por su exnovio. Los jueces emitieron una orden de alejamiento previa al juicio, separándola de sus hijos, obligándola a salir de su propio apartamento de NYCHA y dejándola sin hogar durante casi tres meses. La Sra. Crawford está lejos de estar sola. Desde mi tiempo como defensora pública, sé muy bien que la policía de Nueva York con frecuencia arresta a las personas involucradas en una disputa doméstica, y quien primero se presenta ante un juez recibe la orden de protección y se le permite irse a casa, mientras que el otro está excluido. Como era de esperar, a pesar de que las tasas de violencia doméstica son similares en todos los niveles socioeconómicos y etnias, son los neoyorquinos negros y pobres y de clase trabajadora los que tienden a comparecer ante los tribunales. Honremos a Shamika Crawford y a muchos más como ella, y aprobemos esta resolución en apoyo de la Ley de Estabilidad Previa al Juicio (PromPT)”.