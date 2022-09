5 frutas para fortalecer el sistema inmunológico

Una dieta balanceada es un factor importante para el sistema inmunológico. Se requiere comer suficientes nutrientes para para preparar al cuerpo de manera más efectiva para combatir infecciones y enfermedades. Las frutas son parte de una dieta saludable que aporta parte de esos nutrientes que el cuerpo necesita.

La Fuente de Nutrición de Harvard señala que entre los nutrientes que se han identificado como críticos para el crecimiento y la función de las células inmunitarias se incluyen la vitamina C, la vitamina D, el zinc, el selenio, el hierro y las proteínas.

Los nutricionistas recomiendan comer una variedad de frutas de distintos tipos y colores para una mayor diversidad de vitaminas, minerales y sustancias químicas beneficiosas.

1. Pimientos

Los pimientos rojos son un fruto rico en vitamina C. Tan solo media taza de pimiento rojo picado aporta 95 mg de vitamina C, el equivalente al 106% de la ingesta diaria recomendada. La vitamina C se ha asociado con una mayor producción de glóbulos blancos, que son clave para combatir las infecciones.

Además de vitamina C, el pimiento rojo también aporta betacaroteno que el cuerpo convierte en vitamina A.

2. Cítricos

Los frutos cítricos son una de las fuentes más conocidas de vitamina C. Casi todas las frutas cítricas tienen un alto contenido de esta vitamina. Una naranja mediana aporta 70 mg de vitamina V, el 78% de la ingesta diaria recomendada.

La vitamina C apoya varias funciones celulares, puede ayudar a reducir la inflamación y proteger contra el estrés oxidativo.

3. Kiwi

El kiwi es otra de las frutas ricas en vitamina C. Un kiwi mediano tiene 64mg de vitamina C, el 71% del valor diario recomendado. También aporta ácido fólico, potasio y vitamina K.

4. Bayas

Las bayas como las fresas son fuente de vitamina C y también son ricas en compuestos químicos llamados antocianinas que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

5. Papaya

Las papayas son ricas en vitamina C, una taza aporta el 98% del valor diario sugerido. Las papayas también tienen una enzima digestiva llamada papaína que tiene efectos antiinflamatorios. También son fuente de vitamina A y contiene folato.

Consumir una variedad de frutas y verduras es importante para el sistema inmune. Ninguna fruta o verdura por sí sola proporciona todos los nutrientes que necesita para estar saludable. Harvard señala que una dieta que carece de uno o más nutrientes puede afectar la producción y la actividad de las células inmunitarias y los anticuerpos.

