Kiev tiene una cantidad excesiva de ovnis en el cielo, según un informe gubernamental

En los últimos meses, Ucrania ha experimentado un intenso tráfico aéreo. Nada extraño si se considera que el país está sumido en una guerra desde que Rusia invadió territorio ucraniano en la mañana del 24 de febrero de 2022.

Sin embargo, astrónomos y científicos del país afirman haber descubierto que los cielos de Kiev albergan algo más que aviones rusos: un número desmesurado de objetos voladores no identificados (ovnis), según un nuevo artículo publicado por el Observatorio Astronómico Principal de Kiev en coordinación con la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania.

“Los vemos por todas partes”, dice la investigación. “Observamos un número importante de objetos cuya naturaleza no está clara”, agrega el documento.

El informe, publicado en arxiv.org, y que aún no ha sido revisado por pares, no menciona específicamente la guerra. No obstante, Estados Unidos lleva mucho tiempo sugiriendo, conjeturando y advirtiendo que ciertos ovnis pueden ser equipos de última generación “desplegados por China, Rusia, otra nación o una entidad no gubernamental”, según se lee un informe de 2021 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI).

Dos tipos de ovnis: cósmicos y fantasmas

Los científicos dividieron el fenómeno que observaron en dos categorías diferentes: cósmicos y fantasmas, según informa Vice. “Observamos que los cósmicos son objetos luminosos, más brillantes que el fondo del cielo. Llamamos a estas naves con nombres de pájaros (vencejo, halcón, águila)”, dice el documento. Los “fantasmas”, por su parte, son objetos de alto contraste con “un cuerpo completamente negro que no emite y absorbe toda la radiación que cae sobre él”, afirmaron.

Para llegar a los avistamientos y a estas conclusiones, los astrónomos ucranianos vigilaron los objetos de movimiento rápido y baja visibilidad en el cielo diurno de Kiev y los pueblos de los alrededores. En concreto, utilizaron cámaras especialmente calibradas en dos estaciones meteorológicas de Kiev y Vinarivka, un pueblo situado a unos 120 kilómetros al sur.

Ovnis “no pueden identificarse científicamente”

Los astrónomos observaron docenas de objetos “que no pueden identificarse científicamente como fenómenos naturales conocidos”, según el informe. También afirmaron que los ovnis son muy rápidos, y es muy difícil tomar fotografías.

“Hemos desarrollado una técnica de observación especial, teniendo en cuenta las altas velocidades de los objetos observados”, dijeron los investigadores, quienes no especularon sobre qué pueden ser estos ovnis. Más bien, su artículo se centra en los métodos y cálculos utilizados para detectar los objetos.

“El tiempo de exposición se eligió para que la imagen del objeto no se desplazara de forma significativa durante la exposición. La frecuencia de imagen se eligió teniendo en cuenta la velocidad del objeto y el campo de visión de la cámara. En la práctica, el tiempo de exposición fue inferior a 1 ms y la frecuencia de imagen no fue inferior a 50 Hz”, aseguraron.

Objetos fantasmas pueden viajar a velocidades de hasta 53,000 km/h

Al comparar las observaciones de los dos observatorios participantes, en Kiev y Vinarivka, los investigadores estimaron que los fantasmas tienen entre 3 y 12 metros de ancho y pueden viajar a velocidades de hasta 53,000 km/h. En comparación, un misil balístico intercontinental puede alcanzar velocidades de hasta 24,000 km/h, según el Centro para el Control y la No Proliferación de Armas.

A pesar de que la explicación obvia sigue siendo que se trata de misiles, cohetes u otros elementos relacionados con la guerra, los científicos sostienen que su naturaleza “no está clara”, aunque no plantean la posibilidad de que haya visitantes extraterrestres.

Quizás la respuesta al misterio la puede dar un informe del ODNI, el cual da otras posibles explicaciones a los “fenómenos aéreos no identificados” o UAP, como llaman a los ovnis las agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Entre las posibilidades estipuladas por el informe –que tampoco plantea la posibilidad de que sean extraterrestres– está el “desorden aéreo”, como pájaros y globos; fenómenos atmosféricos, como cristales de hielo; o proyectos gubernamentales clasificados, según informa Live Science.

Independientemente de lo que puedan llegar a ser estos ovnis, el documento de Ucrania es particularmente notable porque no solo muestra que la ciencia ha seguido ocurriendo durante la guerra, sino que también explica que ha habido muchos avistamientos.

Renovado interés por los ovnis

El interés público por los ovnis ha vuelto a aumentar en los últimos años. En especial por el Departamento de Defensa de Estados Unidos que recientemente dijo que ha detectado algunos objetos voladores “claramente artificiales” de origen desconocido, que, según dijo, podrían suponer un peligro.

Recientemente, el Gobierno, que desclasificó algunas imágenes, reveló que existen más filmaciones militares de encuentros con UAP, aunque el Departamento de Defensa no las publicará debido a “preocupaciones de seguridad nacional”.

