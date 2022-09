Video: Luces misteriosas fueron captadas en el cielo de Texas

Luces misteriosas fueron vistas el pasado jueves por la noche al norte de Austin sobre Brushy Creek y Cat Hallow.

El video fue enviado a FOX 7 por Gus McGiven. Estaba paseando con su amigo Kyle Gomez cerca de Cat Hallow en Round Rock. “En la vida real, cuando amas, es mucho más brillante de lo que realmente es”, dijo Kyle Gomez.

Otras persona, Emily White, dijo que ella y una amiga estaban cerca de Brushy Creek, cerca de Cedar Park, en ese momento y también grabaron un videoclip de las luces.

Aquí las extrañas luces captadas en el cielo de Austin:

Aliens? Drones? People are wondering what's behind a mysterious sighting this week in the Brushy Creek area. https://t.co/1LpKLy3tsb pic.twitter.com/ZAaM0oWtIf — KXAN News (@KXAN_News) September 3, 2022

“Fue fascinante, sinceramente. Estaba tan silencioso porque si fuera una luz, tal vez hubiera pensado: ‘Oh, un helicóptero, un avión, algo así’. Pero como si hubiera tantos de ellos juntos”, dijo White.

FOX 7 le preguntó a White si se preguntaba si estaba teniendo un encuentro cercano.

“Seré honesto, más o menos. No sé si creo en todo eso, pero no sé. Tal vez, escucho mucho en Estados Unidos que ese tipo de cosas suceden. Creo que es solo porque no hizo ningún ruido, lo que pensé que era realmente extraño. Pero sí, definitivamente, definitivamente sentí que era como una invasión extraterrestre o algo así”, dijo White.

Gus McGiven y Kyle Gomez también contestaron algunas preguntas. “Nunca he creído en los ovnis ni nada por el estilo, pero quiero decir, podría, podría ahora. No sé, no estoy seguro”, dijo McGiven.

Los “ovnis” en realidad pueden haber sido UAV, vehículos aéreos no tripulados, o drones.

Not my cycling team spotted hovering near Brushy Creek pic.twitter.com/gWXawSBF8P — Mr. Mockup (@oscar_morris) September 3, 2022

“Tendría que decir que no hay nada extraterrestre involucrado en esto. Pero no quiero decir que eso no pueda ser una posibilidad”, dijo el experto en drones Gene Robinson.

Robinson, que vive en Wimberley, entrena a pilotos de drones y vuela varios tipos de plataformas UAV. Revisó el video enviado a FOX 7.

“Mi opinión inicial sobre esto es que es muy probable que se trate de un fenómeno basado en drones”, dijo Robinson.

En un momento, las luces de un videoclip se apagaron. Algunas personas asumen que lo que estaba en el aire fue proyectado por un láser. Pero Robinson notó que no parece haber nada para que un láser se refleje.

“Eso es bastante improbable. Entonces, sigo pensando que puede ser alguien que esté probando su enjambre de drones de bricolaje”, dijo Robinson a The New York Post.

Un enjambre de drones es un gran espectáculo de luces. Empezaron a “tomar vuelo” hace unos 2 años. Los enjambres de drones pueden llenar el cielo, como los que sobrevolaron Shanghái en 2020. Galveston tuvo uno para un evento del 4 de julio.

La FAA, Federal Aviation Administration, requiere una exención para volar de noche, especialmente en una configuración de enjambre. Los funcionarios de la agencia dicen que están verificando si se otorgó una exención.

La policía de Round Rock dice que no recibió ninguna llamada sobre las luces.

También lee:

· VIDEO: Espectacular “nube multicolor” en China se hace viral en redes

· Video: Hombre filma dos extraños ovnis flotando sobre su casa en Reino Unido

· Ejército de Estados Unidos crea ‘Oficina de Resolución de Anomalías’ para investigar fenómenos OVNI